Начало экскурсии обговаривается с вами

Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов

Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины и о чёрных копателях

Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины и о чёрных копателях.

Мы исследуем воссозданный острог Ялты и проведём личные расследования в подлинных домах сосланных в Сибирь декабристов.

На экскурсии вы научитесь находить невидимые памятники уроженцу Ялуторовска Савве Мамонтову по всей России и узнаете, по какой причине декабристы сравнивали Сибирь с Америкой.

По желанию вы можете отведать пельмени в советском стиле и поучаствовать в мастер-классе по старинным русским промыслам.
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Что вас ждет
Необычный город
Тюменцы называют Ялтой маленький, но удивительный город Ялуторовск. Я влюбилась в этот городок ещё в 1960-х, впервые приехав сюда из Тюмени на школьную экскурсию.
Мы с вами встретимся в тюменской Ялте (доехать из Тюмени вы сможете на электричке, автобусе или такси) и отправимся изучать один из самых необычных малых городов Сибири.
Колыбель цивилизации
Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины, учёные называют её колыбелью цивилизации, и о чёрных копателях.
Мы исследуем воссозданный острог Ялты и проведём личные расследования в подлинных домах сосланных в Сибирь декабристов.
На экскурсии вы научитесь находить невидимые памятники уроженцу Ялуторовска Савве Мамонтову по всей России и узнаете, по какой причине декабристы сравнивали Сибирь с Америкой.
Не хлебом единым
По желанию вы можете отведать пельмени в советском стиле и постичь дзен Ялуторовского общепита. А ещё, если вы захотите, вам проведут мастер-класс по старинным русским промыслам, вы своими руками сделаете сувенир и заберёте его с собой.
Организационные детали
  • Мы встречаемся в Ялуторовске. Стоимость проезда в Ялуторовск из Тюмени от 150 рублей.
  • Стоимость мастер-класса от 200 рублей.
  • Мастер-классы и музей декабристов вы посещаете самостоятельно.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет. Если дети младше, сообщите и я построю наш маршрут с учётом их возраста.
  • Возьмите с собой наличные, если вам захочется купить изделия ялуторовских мастеров.
  • Музеи и острог вы посещаете самостоятельно. Но если мы делаем это вместе, свои входные билеты я приобретаю за свой счёт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человек
Билет
4 700 ₽
5 910 ₽
7 880 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
улица Железнодорожная, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Татьяна Г.
Татьяна Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Еще несколько похожих предложений в Тюмени

Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 680
за 1-6 чел.
Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
Открыть большую историю маленького города
Экскурсия в Ялуторовск из Тюмени
Индивидуальная экскурсия
12ч
7 500
за 1 чел.
Экскурсия в Ялуторовск из Тюмени
Приглашаем вас в Ялуторовск - чистый и уютный провинциальный городок с богатейшей историей
Ежедневно в 09:00
Обзорная экскурсия по Тюмени
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Это увлекательная поездка - прогулка по историческому центру нашего уютного и современного города
Ежедневно в 13:00
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
1 950
за 1-6 чел.
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
Погрузиться в жизнь некогда маргинальной тюменской слободы и разобраться в её особенностях
Чёрное золото Тюмени и горячие источники
Индивидуальная экскурсия
5
12
1 960
за 1-6 чел.
Чёрное золото Тюмени и горячие источники
Узнать всё о нефти и искупаться в целебных минеральных источниках
Эстетика Тюмени
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
980
за 1 чел.
Эстетика Тюмени
Влюбиться в деревянную архитектуру города, узнать о важных вехах его прошлого и знаменитых жителях
О Тюмени — с интересом и любовью!
Индивидуальная экскурсия
4.7
21
1ч 30м
1 000
за 1-10 чел.
О Тюмени — с интересом и любовью!
Познакомиться с самыми яркими эпохами города на дружеской и информативной прогулке по центру
Тюмень с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 150
за 1-10 чел.
Тюмень с первого взгляда
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Тюмени

Татьяна Г. проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка по Тюмени с чаепитием
Индивидуальная экскурсия
3 800
за 1-2 чел.
Прогулка по Тюмени с чаепитием
Узнать Тюмень за один день
Индивидуальная экскурсия
4 900
за 1-6 чел.
Узнать Тюмень за один день
Всё самое интересное о первом русском городе Сибири! Вы узнаете Тюмень со времён тысячелетних...
Согласно расписанию в календаре
Советская Тюмень: истории, легенды и люди
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
2 800
за 1-8 чел.
Советская Тюмень: истории, легенды и люди
Узнайте городские истории и посмотрите на Тюмень с необычных ракурсов
Согласно расписанию
Чёрное золото, горячие источники и дегустация нефти
Индивидуальная экскурсия
5
7
2 000
за 1-6 чел.
Чёрное золото, горячие источники и дегустация нефти
Вы увидите первый русский город Сибири с точки зрения нефтяной эпохи
Ежедневно
Тюмень выше крыш
5
4
700
за 1 чел.
Тюмень выше крыш
Мы встретимся с вами в деловом центре Тюмени и поднимемся на самое высокое здание, где город...
Согласно расписанию либо по договоренности, в любой свободный день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тюмени. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тюмени
🇷🇺