Начало экскурсии обговаривается с вами

Что вас ждет

Необычный город

Тюменцы называют Ялтой маленький, но удивительный город Ялуторовск. Я влюбилась в этот городок ещё в 1960-х, впервые приехав сюда из Тюмени на школьную экскурсию.

Мы с вами встретимся в тюменской Ялте (доехать из Тюмени вы сможете на электричке, автобусе или такси) и отправимся изучать один из самых необычных малых городов Сибири.

Колыбель цивилизации

Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины, учёные называют её колыбелью цивилизации, и о чёрных копателях.

Мы исследуем воссозданный острог Ялты и проведём личные расследования в подлинных домах сосланных в Сибирь декабристов.

На экскурсии вы научитесь находить невидимые памятники уроженцу Ялуторовска Савве Мамонтову по всей России и узнаете, по какой причине декабристы сравнивали Сибирь с Америкой.

Не хлебом единым

По желанию вы можете отведать пельмени в советском стиле и постичь дзен Ялуторовского общепита. А ещё, если вы захотите, вам проведут мастер-класс по старинным русским промыслам, вы своими руками сделаете сувенир и заберёте его с собой.

Организационные детали