Об экскурсии

Всё самое интересное о первом русском городе Сибири! Вы узнаете Тюмень со времён тысячелетних государств на её территориях, пройдёте путь от Ермака до наших дней и с высоты птичьего полёта увидите, откуда начиналась история тюменской нефти.

Вы исследуете причины, которые привлекли в наш город Золотую Орду, рассмотрите символику сибирской деревянной резьбы Царской улицы и раскроете истоки тюменского характера.

Я расскажу о тюменских купеческих «королях», великих открытиях и чем сегодня Тюмень привлекает переселенцев.

По дороге мы также можем посещать интересные места: музеи, соборы; делать перерывы на чашечку кофе или перекус в заведениях с самой интересной тюменской кухней.

А еще я угощу вас горячим чаем. Иногда в ходе прогулки мы заходим в клуб тюменских кругосветчиков. Там вас тоже ждёт угощение.

Организационные детали

Экскурсию можно провести пешком, на автомобиле или пешком и на автомобиле. Размер доплаты за транспорт уточняется у гида после бронирования (от 200 рублей в зависимости от вместимости автомобиля и времени экскурсии).