Узнать Тюмень за один день

Всё самое интересное о первом русском городе Сибири! Вы узнаете Тюмень со времён тысячелетних...

Всё самое интересное о первом русском городе Сибири! Вы узнаете Тюмень со времён тысячелетних государств на её территориях, пройдёте путь от Ермака до наших дней и с высоты птичьего полёта увидите, откуда начиналась история тюменской нефти.
Узнать Тюмень за один день
Узнать Тюмень за один день
Узнать Тюмень за один день
Узнать Тюмень за один день
Узнать Тюмень за один день
Узнать Тюмень за один день

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр города и главные достопримечательности
  • Музеи, по желанию
  • Храмы и соборы
Об экскурсии
Всё самое интересное о первом русском городе Сибири! Вы узнаете Тюмень со времён тысячелетних государств на её территориях, пройдёте путь от Ермака до наших дней и с высоты птичьего полёта увидите, откуда начиналась история тюменской нефти.
Вы исследуете причины, которые привлекли в наш город Золотую Орду, рассмотрите символику сибирской деревянной резьбы Царской улицы и раскроете истоки тюменского характера.
Я расскажу о тюменских купеческих «королях», великих открытиях и чем сегодня Тюмень привлекает переселенцев.
По дороге мы также можем посещать интересные места: музеи, соборы; делать перерывы на чашечку кофе или перекус в заведениях с самой интересной тюменской кухней.
А еще я угощу вас горячим чаем. Иногда в ходе прогулки мы заходим в клуб тюменских кругосветчиков. Там вас тоже ждёт угощение.
Организационные детали
Экскурсию можно провести пешком, на автомобиле или пешком и на автомобиле. Размер доплаты за транспорт уточняется у гида после бронирования (от 200 рублей в зависимости от вместимости автомобиля и времени экскурсии).

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-4 человекДля группы 5-6 человек
Общий
4 900 ₽
6 500 ₽
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Горячий чай.
Что не входит
  • Транспорт
  • Перекусы в кафе.
Где начинаем и завершаем
Начало: Тюмень, улица Ленина, 2а
Завершение: Тюмень, ул. Малыгина, 90
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Татьяна Г.
Татьяна Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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