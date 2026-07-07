Когда на улицах зажигаются фонари, Тюмень становится особенно уютной. Вы проедете по главным местам сибирского города. Увидите исторический центр и красивую набережную. А ещё узнаете, как небольшой острог превратился в современную столицу региона.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- пешеходную улицу Дзержинского
- площадь Борцов Революции
- единственную четырёхуровневую набережную в России
- мост Влюблённых
- сквер сибирских кошек
Прогуляетесь по живописной исторической части города, где гид расскажет о прошлом тюменских улиц, памятников, площадей и традиционной сибирской резьбе.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
в четверг в 19:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы туристическая компания из Тюмени. Уже много лет знакомим гостей и жителей региона с удивительными местами Сибири, превращая каждую поездку в яркое и комфортное путешествие. Организуем экскурсии по Тюмени, Тобольску, Ялуторовску
Входит в следующие категории Тюмени
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