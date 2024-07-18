2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
23 сен в 17:30
24 сен в 17:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
Проехать и пройти пешком по главным улицам в подсветке и узнать основные факты из истории города
Начало: На улице Республики
Расписание: в четверг в 19:30
26 сен в 19:30
3 окт в 19:30
1 400₽ за человека
2 часа
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной экскурсии
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
21 сен в 15:00
28 сен в 15:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 июля 2024Спасибо большое гиду Алене. Все было интересно.
- ММарина11 июля 2024Экскурсия с гидом Аленой нам очень понравилась. Видно, что она влюблена в свой край, и эта любовь передалась и нам. Водитель тоже молодец - все четко, аккуратно. Рекомендуем 👍
- ИИрина1 июля 2024Интересная экскурсия. Тюмень красивый современный город с богатой историей, сохранившимся собственным колоритом. Благодаря экскурсоводу Даше мы увидели и узнали новые
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Сквер Сибирских Кошек»
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