Сквер Сибирских Кошек – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер Сибирских Кошек» в Тюмени, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
На машине
80 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
23 сен в 17:30
24 сен в 17:30
8 000 за всё до 5 чел.
По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
Групповая
По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
Проехать и пройти пешком по главным улицам в подсветке и узнать основные факты из истории города
Начало: На улице Республики
Расписание: в четверг в 19:30
26 сен в 19:30
3 окт в 19:30
1 400 за человека
Тюмень - врата Сибири
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной экскурсии
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
21 сен в 15:00
28 сен в 15:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 июля 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Спасибо большое гиду Алене. Все было интересно.
  • М
    Марина
    11 июля 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Экскурсия с гидом Аленой нам очень понравилась. Видно, что она влюблена в свой край, и эта любовь передалась и нам. Водитель тоже молодец - все четко, аккуратно. Рекомендуем 👍
  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Интересная экскурсия. Тюмень красивый современный город с богатой историей, сохранившимся собственным колоритом. Благодаря экскурсоводу Даше мы увидели и узнали новые
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    грани. Экскурсия организована отлично. В начале пошел сильный дождь, экскурсовод переиграла план, сначала доехали на машине до дальних мест, изучая город из окна комфортабельного минивена, а потом уже и дождь закончился, пешком прошлись. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Сквер Сибирских Кошек»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Тюмень - врата Сибири
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Сквер Сибирских Кошек
  6. Знаменский кафедральный собор
  7. Центральная площадь
  8. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Сквер Сибирских Кошек" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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