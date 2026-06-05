Представьте: спокойствие природы, залитая огнями река, великолепная иллюминация моста Влюблённых — и всё это на фоне опускающейся на город темноты.
Байдарка движется легко и тихо, а вокруг тишина, лишь изредка нарушаемая мерными всплесками воды от движения весла. Чувство полёта и безмятежности — вот что подарит вам эта прогулка.
Байдарка движется легко и тихо, а вокруг тишина, лишь изредка нарушаемая мерными всплесками воды от движения весла. Чувство полёта и безмятежности — вот что подарит вам эта прогулка.
Описание экскурсии
Маршрут проходит по реке Тура вдоль городской набережной, протянувшейся на расстояние трёх километров. Мы пройдём под живописными мостами Влюблённых и Челюскинцев. Вы увидите Свято-Троицкий монастырь и новые жилые микрорайоны, подсвеченные оригинальной иллюминацией.
Организационные детали
- Байдаркой управляет инструктор, позволяя вам не грести, а насладиться окружающим великолепием и сделать памятные кадры
- Программа подойдёт участникам с 14 лет (в том числе новичкам)
- Перед началом прогулки мы проведём инструктаж по безопасности
ежедневно в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У левой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 101 туриста
Вместе с командой профессионально занимаюсь спортивным (экстремальным) туризмом, разрабатываю туристские маршруты и мероприятия. Считаю, что активные прогулки никого не оставят равнодушными.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все супер. Очень рекомендую. Валерий- прекрасный собеседник, рассказал много интересного о городе. Посмотреть на Тюмень с Туры -отдельный вид удовольствия.
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Прекрасная прогулка в очень необычном формате! Инструктор знает свое дело👍👍👍👍🔥🔥🔥!все безопасно,комфортно,спокойно. В общем,мы остались очень довольны! зарядились)))
Чтобы я добавила в экскурсию,дабы она стала прям топчиком: небольшие рассказики,истории,зарисовки,заметки именно об истории города,его жителях,известных людях/событиях,мистические байки,легенды т. д.
Чтобы было еще интереснее плыть и любоваться красотой вокруг))))
Чтобы я добавила в экскурсию,дабы она стала прям топчиком: небольшие рассказики,истории,зарисовки,заметки именно об истории города,его жителях,известных людях/событиях,мистические байки,легенды т. д.
Чтобы было еще интереснее плыть и любоваться красотой вокруг))))
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Н
7.08 были на прекрасной прогулке на байдарке по вечерней Тюмени. Это было удивительное свидание с огнями ночной Тюмени. Байдарка очень устойчиво стоит на воде, моментами сомневалась только в том, удержу
+2
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Были проездом в Тюмени с друзьями, заказали экскурсию у Валерия. Мы были с детьми, от 3-8 лет. Дети остались под впечатлением, не смотря на казавшуюся, начальную сложность и комаров в
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Экскурсия прошла довольно интересно! Была организована в мае 2025 года в вечернее время суток. Тюмень очень красивая днем, но особенно вечером зажигаются яркими огнями набережная и великолепный мост Влюблённых! Тем кто любит воду, не боится легкого экстрима и готов увидеть с необычного ракурса местные Тюменские достопримечательности, рекомендую посетить данную экскурсию.
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