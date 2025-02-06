Ялуторовск, один из старейших городов Сибири, предлагает уникальное путешествие в прошлое.
Здесь вы сможете посетить реконструированный Ялуторовский острог, который расскажет о жизни в 17 веке. Музей декабристов познакомит с судьбами девяти
Здесь вы сможете посетить реконструированный Ялуторовский острог, который расскажет о жизни в 17 веке. Музей декабристов познакомит с судьбами девяти
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 🎟️ Входные билеты включены
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Интересные рассказы о декабристах
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Ялуторовский острог
- Музей декабристов
- Сретенский собор
- Сретенская площадь
- Памятник грустному Ленину
Описание экскурсии
Ялуторовский острог — реконструкция деревянной крепости, возникшей в 17 веке на месте старинного татарского городища.
Музей декабристов. Он посвящён судьбам девяти вольнодумцев, сосланных в этот город. Здесь декабристы открывали школы, собирали гербарии, женились на сибирячках и обзаводились князьями, сами утратив княжеские титулы.
Сретенский собор — его построили в 18 веке, уничтожили в 20 и возродили в 21.
Сретенская площадь. Здесь рядом с торговыми рядами стоит памятник святителю Николаю, а купеческие особняки соседствуют с мемориалом расстрелянных коммунаров.
Памятники — декабристам, меценату Савве Мамонтову, поэтессе Юлии Друниной, отцу сибирского маслоделия Александру Балакшину и грустному Ленину.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda CR-V. Есть детское кресло.
- Ялуторовск находится в 80 км от Тюмени
- Музей вы посещаете самостоятельно, без гида
- Входные билеты в музей не включены в стоимость. Во всех музеях кроме Острога пенсионеры проходят бесплатно, дети могут использовать Пушкинскую карту. Цены и детали уточняйте в переписке. По понедельникам музеи закрыты.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Тюмени
Провёл экскурсии для 954 туристов
Я профессиональный историк, краевед, коренной тюменец. 15 лет работал в краеведческом музее, автор книги, десятков статей. Также на счету множество интервью местным и федеральным радиостанциям и телестудиям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гульнара
6 фев 2025
Ездили на потрясающую экскурсию в Ялуторовск 04.02.2025. Получили массу удовольствия и узнали много нового о городе и его истории. Особенное впечатление от посещения музея и знакомство с жизнью декабристов. Станислав
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