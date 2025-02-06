Ялуторовск, один из старейших городов Сибири, предлагает уникальное путешествие в прошлое.Здесь вы сможете посетить реконструированный Ялуторовский острог, который расскажет о жизни в 17 веке. Музей декабристов познакомит с судьбами девяти

вольнодумцев, которые нашли здесь новый дом. Сретенский собор, возрожденный в 21 веке, впечатлит своей историей. На Сретенской площади вас ждут памятники, рассказывающие о жизни и подвигах местных героев. Путешествие на автомобиле Honda CR-V из Тюмени сделает поездку комфортной и запоминающейся

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Ваш гид в Тюмени

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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Ялуторовский острог — реконструкция деревянной крепости, возникшей в 17 веке на месте старинного татарского городища.

Музей декабристов. Он посвящён судьбам девяти вольнодумцев, сосланных в этот город. Здесь декабристы открывали школы, собирали гербарии, женились на сибирячках и обзаводились князьями, сами утратив княжеские титулы.

Сретенский собор — его построили в 18 веке, уничтожили в 20 и возродили в 21.

Сретенская площадь. Здесь рядом с торговыми рядами стоит памятник святителю Николаю, а купеческие особняки соседствуют с мемориалом расстрелянных коммунаров.

Памятники — декабристам, меценату Савве Мамонтову, поэтессе Юлии Друниной, отцу сибирского маслоделия Александру Балакшину и грустному Ленину.

Организационные детали