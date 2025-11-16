Индивидуальная
до 7 чел.
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск - жемчужина Сибири
Тобольск - это город с богатой историей и культурой. Узнайте о его прошлом, посетив уникальные достопримечательности и наслаждаясь атмосферой старинного города
13 дек в 08:30
16 дек в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Ялуторовск - из Тюмени
Посетить старинный сибирский город, пройти по купеческому кварталу и узнать о декабристах
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 09:00
16 дек в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
