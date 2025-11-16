читать дальше

Ольга очень интересно и подробно рассказала про каждого декабриста, про сам город Ялуторовск, поведала о его прошлом и настоящем, его горожанах. Вся информация давалась интересно, эмоционально. Экскурсия проходила в удобном темпе с учётом наших пожеланий. Во время экскурсии Ольга поделилась вдохновением и влюбила нас в свой родной город Ялуторовск.