Если вы любите природу, приключения и незабываемые впечатления, то этот тур для вас! Вы посетите одно из самых топовых мест, жемчужину Башкортостана — Айгир. Это уникальный природный комплекс, где вы увидите величественные скалы, бескрайние леса и бурные речные пороги. Вы сможете насладиться красотой и гармонией этого уникального места, попробовать местную кухню и сделать великолепные фотографии. Не упустите шанс открыть для себя Айгир — загадочный и прекрасный уголок России!

Описание