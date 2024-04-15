Если вы любите природу, приключения и незабываемые впечатления, то этот тур для вас! Вы посетите одно из самых топовых мест, жемчужину Башкортостана — Айгир.
Это уникальный природный комплекс, где вы увидите величественные скалы, бескрайние леса и бурные речные пороги.
Вы сможете насладиться красотой и гармонией этого уникального места, попробовать местную кухню и сделать великолепные фотографии. Не упустите шанс открыть для себя Айгир — загадочный и прекрасный уголок России!
Это уникальный природный комплекс, где вы увидите величественные скалы, бескрайние леса и бурные речные пороги.
Вы сможете насладиться красотой и гармонией этого уникального места, попробовать местную кухню и сделать великолепные фотографии. Не упустите шанс открыть для себя Айгир — загадочный и прекрасный уголок России!
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Зубы Шурале
- Река Инзер
- Скала Ханифа
- Черничная гора
Описание
Что вас ждёт:Наш день начнётся со сбора на ж/д вокзале, откуда мы отправимся в захватывающее путешествие. После прибытия на станцию Айгир, мы начнём наше восхождение на Орлиные скалы, также известные, как «Зубы Шурале». Отсюда, с высоты птичьего полёта, открывается неповторимый вид на бесконечные просторы и гребни уральских гор. После лёгкого перекуса продолжаем наше путешествие по долине реки Малый Инзер и полюбуемся на бурлящие Айгирские пороги. Горячий обед даст возможность попробовать местную кухню и немного отдохнуть перед следующим этапом приключения. Прогулка до Черничной горы станет приятным завершением экскурсии — место славится своими лёгкими тропами и завораживающими видами, которые запоминаются надолго. Важная информация: Экскурсия проводится при наборе группы от 5-ти человек.
Экскурсия возможна в любой день с 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зубы Шурале
- Река Инзер
- Скала Ханифа
- Черничная гора
Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Комплексное питание
- Билет на поезд
Место начала и завершения?
Улица 50-летия Октября, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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