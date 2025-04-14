Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 18:00
3 мая в 10:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетрадиционный маршрут по Уфе
Индивидуальная экскурсия по Уфе без сухих фактов. Откройте для себя атмосферу арт-двориков и смотровых площадок города
Начало: Верхнеторговая площадь, 1
4 окт в 09:00
5400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
18 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис14 апреля 2025Большое спасибо гиду Эльвире за интересную экскурсию. Программа была насыщенной и интересной, а гид, кажется, знает абсолютно всё. Мы познакомились с
- ЛЛюбовь13 апреля 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод Лейсан профессионально рассказала исторические факты об архитектуре, истории народов, проживающих в городе. Очень познавательная
- ААлександр9 февраля 2025Очень познавательная и интересная экскурсия! Можно сказать, взгляд на Уфу с другой стороны! Рекомендую!
- ЕЕлена2 декабря 2024Понравилось. Списались поздно вечером. Но экскурсовод оперативно нашел для нас время. Удобно, что на авто. Посмотрели за пару часов все основные достопримечательности Уфы. Рекомендую
- ААнна29 ноября 2024Гид Ильяс провел для нас замечательную экскурсию, мы побывали во множестве мест, даже случайно оказались на съемках фильма). Было интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Гора Юрактау»
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