читать дальше Уфой, уфимцами и Башкирией в целом. Увидели достопримечательности и памятники города. Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и организацию мероприятия. Время пролетело незаметно, и мы остались очень довольны. Рекомендую экскурсовода Эльвиру и еще раз благодарю её от всей души!

Большое спасибо гиду Эльвире за интересную экскурсию. Программа была насыщенной и интересной, а гид, кажется, знает абсолютно всё. Мы познакомились с