алексей

Спасибо нашему гиду Диане за знакомство с Уфой! Очень познавательная и интересная экскурсия. В городе мы впервые и, побывав на этой экскурсии, узнали очень много об истории города, его достопримечательностях, о культуре и обычаях башкирского народа. Получили истинное удовольствие от экскурсии, от общения с Дианой. Всем, кто собирается в Уфу, рекомендуем побывать на этой экскурсии.