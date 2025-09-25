Мои заказы

Уфа за 3 часа

Познакомьтесь с Уфой за три часа! Прогулка по центру города, знаковые достопримечательности и увлекательные истории ждут вас. Завершите день с картой республики
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Уфой за короткое время.

За три часа можно увидеть Монумент Дружбы, набережную реки Белой, первую соборную мечеть и Софьюшкину аллею.

Также вас ждёт прогулка по
улице Ленина с её культурными точками и смотровая площадка на Водонапорной башне. Услышите о культуре башкирского народа, исламе и местной кухне. Завершите день с картой республики и рекомендациями по дальнейшим путешествиям

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка на Hyundai IX-35
  • 🏞 Панорамные виды с высоты 196 метров
  • 🏛 Исторические и культурные места
  • 🍯 Бесплатная дегустация башкирского мёда
  • 🕌 Знакомство с исламской культурой
  • 🎭 Архитектурные и культурные точки Уфы
Уфа за 3 часа© Диана

Что можно увидеть

  • Монумент Дружбы
  • Набережная реки Белой
  • Первая соборная мечеть
  • Софьюшкина аллея
  • Улица Ленина
  • Смотровая площадка на Водонапорной башне

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Монумент Дружбы — на месте, где по приказу Ивана Грозного была основана уфимская крепость.
  • Набережную реки Белой и уфимскую колоннаду.
  • Первую соборную мечеть — одну из старейших в России.
  • Софьюшкину аллею и сад Салавата Юлаева — прогуляемся по аксаковским местам.
  • Символ города — скульптуру «Три шурупа».
  • Улицу Ленина с её архитектурными и культурными точками: Театр оперы и балета, памятник Шаляпину, Театральный сквер, арку «Уфимский космос», фонтан «Семь девушек», Гостиный двор и Нулевой километр.
  • Смотровую площадку на Водонапорной башне. Нам откроется панорама города с высоты 196 метров.
  • Самый маленький памятник в России — клеща Валеру.
  • И многое другое!

Вы услышите:

  • Как Уфа начиналась с крепости и стала столицей республики.
  • О культуре и традициях башкирского народа.
  • Почему Уфу называют городом трёх шурупов.
  • Как башкиры приручали диких пчёл, разводили куниц и лошадей.
  • Об исламе, башкирском языке и особенностях местной духовной жизни.
  • Где в Уфе можно попробовать национальную кухню и сфотографироваться в традиционном костюме.
  • Как живут настоящие башкиры и чем занимаются уфимцы.
  • Как золото сарматов связано с историей края.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai IX-35, детского кресла нет.
  • Рекомендованный возраст 10+.
  • В программу входит бесплатная дегустация мёда в магазине башкирских сувениров.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Диана
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 148 туристов
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Меня зовут Диана. Я — профессиональный аттестованный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь и
глубокое понимание уникальной культуры и истории Башкортостана. Я увлечена своей работой и с радостью делюсь своими знаниями с каждым, кто хочет узнать больше о нашем прекрасном крае. Предлагаю увлекательные обзорные экскурсии по Уфе и Башкортостану. Мы посетим важнейшие исторические и культурные места, насладимся живописными природными видами и узнаем много интересного о нашей замечательной республике. Как опытный водитель, я обеспечу вам комфортные и безопасные поездки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
алексей
алексей
25 сен 2025
Спасибо нашему гиду Диане за знакомство с Уфой! Очень познавательная и интересная экскурсия. В городе мы впервые и, побывав на этой экскурсии, узнали очень много об истории города, его достопримечательностях, о культуре и обычаях башкирского народа. Получили истинное удовольствие от экскурсии, от общения с Дианой. Всем, кто собирается в Уфу, рекомендуем побывать на этой экскурсии.
Светлана
Светлана
6 авг 2025
Посетили экскурсию, Уфа за 3 часа. Гид Диана - знаток своего дела!! Интересно преподносила информацию, даже по нашему желанию расширила маршрут экскурсии. За 3 часа успели посмотреть и посетить интересные места!! Спасибо большое
Посохина
Посохина
31 июл 2025
Всё понравилось.
По приезду в Уфу сначало была рассмотрена какой то серостью. Но Диана смогла поменять мое мнение на 180°. Показала город совсем с другой стороны. Очень приятный рассказ про достопримечательности.
Желаю ей хороших и приятных путешественников.
