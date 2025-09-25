Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Уфой за короткое время.
За три часа можно увидеть Монумент Дружбы, набережную реки Белой, первую соборную мечеть и Софьюшкину аллею.
Также вас ждёт прогулка по
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на Hyundai IX-35
- 🏞 Панорамные виды с высоты 196 метров
- 🏛 Исторические и культурные места
- 🍯 Бесплатная дегустация башкирского мёда
- 🕌 Знакомство с исламской культурой
- 🎭 Архитектурные и культурные точки Уфы
Что можно увидеть
- Монумент Дружбы
- Набережная реки Белой
- Первая соборная мечеть
- Софьюшкина аллея
- Улица Ленина
- Смотровая площадка на Водонапорной башне
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Монумент Дружбы — на месте, где по приказу Ивана Грозного была основана уфимская крепость.
- Набережную реки Белой и уфимскую колоннаду.
- Первую соборную мечеть — одну из старейших в России.
- Софьюшкину аллею и сад Салавата Юлаева — прогуляемся по аксаковским местам.
- Символ города — скульптуру «Три шурупа».
- Улицу Ленина с её архитектурными и культурными точками: Театр оперы и балета, памятник Шаляпину, Театральный сквер, арку «Уфимский космос», фонтан «Семь девушек», Гостиный двор и Нулевой километр.
- Смотровую площадку на Водонапорной башне. Нам откроется панорама города с высоты 196 метров.
- Самый маленький памятник в России — клеща Валеру.
- И многое другое!
Вы услышите:
- Как Уфа начиналась с крепости и стала столицей республики.
- О культуре и традициях башкирского народа.
- Почему Уфу называют городом трёх шурупов.
- Как башкиры приручали диких пчёл, разводили куниц и лошадей.
- Об исламе, башкирском языке и особенностях местной духовной жизни.
- Где в Уфе можно попробовать национальную кухню и сфотографироваться в традиционном костюме.
- Как живут настоящие башкиры и чем занимаются уфимцы.
- Как золото сарматов связано с историей края.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai IX-35, детского кресла нет.
- Рекомендованный возраст 10+.
- В программу входит бесплатная дегустация мёда в магазине башкирских сувениров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 148 туристов
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Меня зовут Диана. Я — профессиональный аттестованный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
алексей
25 сен 2025
Спасибо нашему гиду Диане за знакомство с Уфой! Очень познавательная и интересная экскурсия. В городе мы впервые и, побывав на этой экскурсии, узнали очень много об истории города, его достопримечательностях, о культуре и обычаях башкирского народа. Получили истинное удовольствие от экскурсии, от общения с Дианой. Всем, кто собирается в Уфу, рекомендуем побывать на этой экскурсии.
Светлана
6 авг 2025
Посетили экскурсию, Уфа за 3 часа. Гид Диана - знаток своего дела!! Интересно преподносила информацию, даже по нашему желанию расширила маршрут экскурсии. За 3 часа успели посмотреть и посетить интересные места!! Спасибо большое
Посохина
31 июл 2025
Всё понравилось.
По приезду в Уфу сначало была рассмотрена какой то серостью. Но Диана смогла поменять мое мнение на 180°. Показала город совсем с другой стороны. Очень приятный рассказ про достопримечательности.
Желаю ей хороших и приятных путешественников.
Входит в следующие категории Уфы
