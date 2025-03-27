Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - в Стерлитамак
Отправляйтесь в Стерлитамак из Уфы и узнайте, как город стал символом предпринимательства Башкортостана. Откройте для себя купеческое прошлое и природные шиханы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
13 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
16 200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 марта 2025Данную экскурсию провела потрясающий гид - Диана! Это было великолепно! Диана обожает свой родной край и это видно по общению и
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Музей геологии и полезных ископаемых Башкортостана»
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