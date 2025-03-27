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великолепным познавательным рассказам. Я побывала не только рядом с шиханом Торатау, но и благодаря совету и поддержке Дианы, поднялась на его вершину, увидев невероятные красоты данного места! После мы отправились в прекрасный город Стерлитамак, прогулялись по старинным улочкам, услышав много интересных фактов. Диана, от всей души благодарю Вас и желаю Вам чудесных дальнейших путешествий!