Айгир – экскурсии в Уфе

Найдено 5 экскурсий в категории «Айгир» в Уфе, цены от 6900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
На машине
10 часов
132 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
На машине
Конные прогулки
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 900 ₽ за всё до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
На машине
10 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Путешествие в мини-группе к Голубому озеру, шиханам и эко-ферме. Насладитесь живописными видами и узнайте о святынях Красноусольского
Начало: У монумента
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
6900 ₽ за человека
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана
Пешая
На автобусе
14 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана
Любите природу и приключения? Айгир ждёт вас! Уникальные виды, местная кухня и незабываемые впечатления - всё это в одном туре
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 дек в 07:00
15 дек в 07:00
18 000 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 мая 2025
    Айгир: жемчужина Башкортостана
    Экскурсия превзошла все наши ожидания. Она не только расширила знания, но и подарила незабываемые впечатления и открыла красоты Башкирии. Также
    читать дальше

    хочется отметить, что организация экскурсии была на высшем уровне, и одним из главных факторов, повлиявших на наше удовольствие, была работа нашего гида. Гид Айрат был очень внимателен к нашим потребностям: он предугадывал вопросы и давал исчерпывающие ответы, помогал ориентироваться на местности и делал всё возможное, чтобы экскурсия была максимально комфортной и познавательной.

  • T
    To
    26 сентября 2024
    Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
    Благодарю Айсылу за отличный маршрут, позволяющий за один день полюбоваться красотами Урала. Дорога до красот хоть и дальняя, но пролетела незаметно и стоила того. Однозначно рекомендую!
  • Д
    Дарья
    5 апреля 2024
    Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
    Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!
    Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!

