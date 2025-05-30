Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 900 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Путешествие в мини-группе к Голубому озеру, шиханам и эко-ферме. Насладитесь живописными видами и узнайте о святынях Красноусольского
Начало: У монумента
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана
Любите природу и приключения? Айгир ждёт вас! Уникальные виды, местная кухня и незабываемые впечатления - всё это в одном туре
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 дек в 07:00
15 дек в 07:00
18 000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 мая 2025Экскурсия превзошла все наши ожидания. Она не только расширила знания, но и подарила незабываемые впечатления и открыла красоты Башкирии. Также
- TTo26 сентября 2024Благодарю Айсылу за отличный маршрут, позволяющий за один день полюбоваться красотами Урала. Дорога до красот хоть и дальняя, но пролетела незаметно и стоила того. Однозначно рекомендую!
- ДДарья5 апреля 2024Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!
