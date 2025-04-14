Гора Торатау – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Торатау» в Уфе, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
От города-крепости к современному мегаполису
На автобусе
2 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 18:00
3 мая в 10:00
5500 ₽ за экскурсию
Панорамная Уфа
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетрадиционный маршрут по Уфе
Индивидуальная экскурсия по Уфе без сухих фактов. Откройте для себя атмосферу арт-двориков и смотровых площадок города
Начало: Верхнеторговая площадь, 1
4 окт в 09:00
5400 ₽ за экскурсию
Айгир: жемчужина Башкортостана
Пешая
На автобусе
14 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
18 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    14 апреля 2025
    От города-крепости к современному мегаполису
    Большое спасибо гиду Эльвире за интересную экскурсию. Программа была насыщенной и интересной, а гид, кажется, знает абсолютно всё. Мы познакомились с
    читать дальше

    Уфой, уфимцами и Башкирией в целом. Увидели достопримечательности и памятники города. Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и организацию мероприятия. Время пролетело незаметно, и мы остались очень довольны. Рекомендую экскурсовода Эльвиру и еще раз благодарю её от всей души!

  • Л
    Любовь
    13 апреля 2025
    От города-крепости к современному мегаполису
    Очень понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод Лейсан профессионально рассказала исторические факты об архитектуре, истории народов, проживающих в городе. Очень познавательная
    читать дальше

    и интересная информация. Так, благодаря рассказу Лейсан о местном лимонарии, мы на следующий день посетили его и были восхищены этим замечательным местом. Огромное спасибо!

  • А
    Александр
    9 февраля 2025
    Панорамная Уфа
    Очень познавательная и интересная экскурсия! Можно сказать, взгляд на Уфу с другой стороны! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 декабря 2024
    Панорамная Уфа
    Понравилось. Списались поздно вечером. Но экскурсовод оперативно нашел для нас время. Удобно, что на авто. Посмотрели за пару часов все основные достопримечательности Уфы. Рекомендую
  • А
    Анна
    29 ноября 2024
    Панорамная Уфа
    Гид Ильяс провел для нас замечательную экскурсию, мы побывали во множестве мест, даже случайно оказались на съемках фильма). Было интересно
    читать дальше

    и взрослым, и детям! С собой в подарок увезли башкирский мёд и чак чак. Спасибо за интересную экскурсию и радушное гостеприимство нашему гиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Гора Торатау»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От города-крепости к современному мегаполису
  2. Панорамная Уфа
  3. Айгир: жемчужина Башкортостана
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Гостиный Двор
  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в мае 2025
Сейчас в Уфе в категории "Гора Торатау" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2025 год по теме «Гора Торатау», 146 ⭐ отзывов, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль