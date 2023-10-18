Башкирское Предуралье 2.0

Башкирское Предуралье 2

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Давайте отправимся в Предуралье, где могучие шиханы соседствуют с заповедными озерами, воздух чист и свеж, а на пути то и дело попадаются колоритные селения.

Мы посетим Голубое озеро с прозрачной водой, которая никогда не замерзает, побываем на Красноусольском курорте и доберемся до величественных шиханов.
Башкирское Предуралье 2.0
Башкирское Предуралье 2.0
Башкирское Предуралье 2.0
Башкирское Предуралье 2.0
Башкирское Предуралье 2.0
Башкирское Предуралье 2.0
Башкирское Предуралье 2.0
Башкирское Предуралье 2.0
Башкирское Предуралье 2.0
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Голубое озеро
  • Санаторий «Красноусольск»
  • Шиханы Башкирии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетНаше путешествие начинается с посещения Голубого озера. Оно получило свое название благодаря необычной окраске воды, которая обусловлена наличием в ней определенных минералов и микроорганизмов. Вода в озере кристально чистая и прозрачная, что создает впечатление светящегося голубого цвета. Это одно из самых популярных мест среди жителей Уфы.
Затем мы направимся к санаторию «Красноусольск», где увидим не только подземные источники минерализованной и полезной воды, но и узнаем историю явления иконы Табынской божьей матери у одного из источников.
Следующие объекты — величественные шиханы Башкирии: Торатау, Юрактау и Куштау. У вас будет уникальная возможность окунуться в историю и природу этого места. Каждый шихан является своеобразным временным порталом, переносящим нас в далекие эпохи. Одновременно с этим, мы ощутим силу и красоту природы, которая создала эти величественные геологические образования.
По желанию можно посетить страусиную ферму, где обитают не только страусы, но и другие животные. При ферме имеется кафе.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Обед (по желанию)
  • Входной билет на ферму: взрослый — 300 руб., детям до 14 лет — 200 руб
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Ближе к дате поездки вы получите подробную информацию на указанный вами номер телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Выездные
На весь день

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