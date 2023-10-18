Что вас ждетНаше путешествие начинается с посещения Голубого озера. Оно получило свое название благодаря необычной окраске воды, которая обусловлена наличием в ней определенных минералов и микроорганизмов. Вода в озере кристально чистая и прозрачная, что создает впечатление светящегося голубого цвета. Это одно из самых популярных мест среди жителей Уфы.

Затем мы направимся к санаторию «Красноусольск», где увидим не только подземные источники минерализованной и полезной воды, но и узнаем историю явления иконы Табынской божьей матери у одного из источников.

Следующие объекты — величественные шиханы Башкирии: Торатау, Юрактау и Куштау. У вас будет уникальная возможность окунуться в историю и природу этого места. Каждый шихан является своеобразным временным порталом, переносящим нас в далекие эпохи. Одновременно с этим, мы ощутим силу и красоту природы, которая создала эти величественные геологические образования.

По желанию можно посетить страусиную ферму, где обитают не только страусы, но и другие животные. При ферме имеется кафе.