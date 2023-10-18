Башкирское Предуралье 2
Давайте отправимся в Предуралье, где могучие шиханы соседствуют с заповедными озерами, воздух чист и свеж, а на пути то и дело попадаются колоритные селения.
Мы посетим Голубое озеро с прозрачной водой, которая никогда не замерзает, побываем на Красноусольском курорте и доберемся до величественных шиханов.
Мы посетим Голубое озеро с прозрачной водой, которая никогда не замерзает, побываем на Красноусольском курорте и доберемся до величественных шиханов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Голубое озеро
- Санаторий «Красноусольск»
- Шиханы Башкирии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаше путешествие начинается с посещения Голубого озера. Оно получило свое название благодаря необычной окраске воды, которая обусловлена наличием в ней определенных минералов и микроорганизмов. Вода в озере кристально чистая и прозрачная, что создает впечатление светящегося голубого цвета. Это одно из самых популярных мест среди жителей Уфы.
Затем мы направимся к санаторию «Красноусольск», где увидим не только подземные источники минерализованной и полезной воды, но и узнаем историю явления иконы Табынской божьей матери у одного из источников.
Следующие объекты — величественные шиханы Башкирии: Торатау, Юрактау и Куштау. У вас будет уникальная возможность окунуться в историю и природу этого места. Каждый шихан является своеобразным временным порталом, переносящим нас в далекие эпохи. Одновременно с этим, мы ощутим силу и красоту природы, которая создала эти величественные геологические образования.
По желанию можно посетить страусиную ферму, где обитают не только страусы, но и другие животные. При ферме имеется кафе.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Обед (по желанию)
- Входной билет на ферму: взрослый — 300 руб., детям до 14 лет — 200 руб
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Ближе к дате поездки вы получите подробную информацию на указанный вами номер телефона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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