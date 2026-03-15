Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур

Вкусные истории и башкирская кухня: групповая экскурсия в мини-группе по Уфе
Новые места можно изучать по-разному.

Я предлагаю вам изучить Башкирию на вкус! В нашем распоряжении 4 часа и самые вкусные национальные блюда. Кыстыбай, матрешковый чай, башкирские бальзамы — все это будет на моей экскурсии. А в конце дня вас ждет изысканный ужин от шеф-повара в Kumpan Cafe & Coffee. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек.
4.9
33 отзыва
Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур

Описание экскурсии

Программа экскурсии • Экскурсия-квест по Уфе;
  • Дегустация башкирских кыстыбыев;
  • Башкирский обед из локальных продуктов в ресторане «Кумпан Терра»;
  • Гастрономический памятный сувенир;
  • Презентация и дегустация башкирских бальзамов в фирменных магазинах Тантана."Башкирское застолье" 3 в 1: удовольствие, впечатления и знания об истории Башкирии в одном туре💙🤍💚 ▶️На экскурсии будем передвигаться на микроавтобусе по Южной части Уфы. Посетим Монумент Дружбы, Верхнеторговую площадь,Театральный сквер и Советскую площадь с памятником М. Шаймуратову. Площадь Салавата Юлаев и Арт квадрат тоже включены в маршрут ▶ ️Настоящие кыстыбый (национальную вкуснятину, но в современной интерпретации) попробуем с ароматным башкирским матрешковым чаем в AIBAT HALLYAR национальном фастфудкафе. Здесь всегда тепло и уютно! ▶️Какое застолье без эногастрономии? Идём на улицу Ленина, чтобы узнать о башкирских бальзамах и другой продукции крупнейшего производителя региона ▶️Вкуснейший, изысканный ужин из блюд с ДНК башкирской кухни, разработанных шеф-поваром Максимом Кулешовым ждёт вас в ресторане новой локальной кухни Михаил Кумпан. Это несравненное удовольствие от салата, горячего и до нежнейшего десерта с оригинальной подачей создаст вам отличное настроение! Важная информация: Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек.

по средам в 15.00. Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Дружбы - установлен в честь 400-летия объединения Башкирии с Россией
  • Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади
  • Памятник Федору Шаляпину
  • Памятник Мустаю Кариму
  • Памятник Загиру Исмагилову
  • Площади и скверы:
  • Советская площадь с мемориальным ансамблем
  • Верхнеторговая площадь (Гостиный двор)
  • Театральный сквер с фонтаном «Семь девушек»
  • Сквер имени Ленина (парк имени Ленина)
  • Софьюшкина аллея - старинная аллея, связанная с родом Аксаковых
  • Театры и музеи:
  • Башкирский государственный театр оперы и балета
  • Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури
  • Дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова
  • Архитектурные сооружения:
  • Конгресс-холл «Торатау» - здание в стиле хай-тек в форме капли с башкирским орнаментом
  • Гостиный двор - историческое здание XIX века на Верхнеторговой площади
  • Первая Соборная мечеть - объект культурного наследия
  • Дом купца Костерина
  • Здание Дворянского собрания
  • Парки и общественные пространства:
  • Парк имени Салавата Юлаева (сад Салавата Юлаева) со смотровой площадкой и Висячим мостом
  • Набережная реки Белой - обновленная прогулочная зона
  • Аллея современной городской скульптуры ArtTerria
  • Фонтан «Семь девушек» - крупнейший поющий фонтан Уфы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обе
  • Дегустации (безалкогольные)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан «Семь девушек», ул. Ленина, Уфа
Завершение: Кумпан Терра
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 15.00. Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Прекрасная экскурсия и экскурсовод. Много интересной информации и легкая подача. Вкусные дегустации. Искренне рекомендую!
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А
Все было замечательно! Очень понравилась гастрономическая часть. Сами мы вряд ли бы смогли найти такие блюда и понять тонкости их приготовления. Спасибо Лейсан и людям которые сохраняют национальные традиции!
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А
Прежде всего хочется сказать огромное спасибо Лейсан, что решила провести для нас экскурсию и показать город с другой стороны, какую не увидишь просто так. Нам удалось увидеть места и арт-объекты,
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которые обычный турист может не найти сам, если будет просто бродить по городу. Отдельное спасибо за знакомство с Клещем Валерой, которого мы очень хотели увидеть. Очень приятная экскурсовод, которая интересно и наглядно подавала материал. Также хочется отметить знакомство с национальной кухней. От простой национальной закусочной с невероятным вкусным кыстыбыем до ресторана локальной кухни, который поразил нас не только кухней, но и внутренним убранством. Спасибо большое за такую интересную и вкусную экскурсию.

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Н
Мы побывали на экскурсии "Башкирские легенды и застолье", которую провела для нас Зульфия. Экскурсовод показала основные достопримечательности и вдохновенно рассказала о людях, которые прославили родной город. Было удобно, что формат
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совмещал пешеходную прогулку и поездку на автомобиле, благодаря этому за 4 часа мы смогли осмотреть много достопримечательностей. Изюминкой экскурсии был гастрономический тур. Мы побывали в Первом национальном фаст-фуде и отведали лепёшку с начинкой - кыстыбый, побывали на дегустации царского меда и получили в подарок чак-чак. А закончилась экскурсия в ресторане локальной кухни "Кумпан терра", где нас угощали фирменными блюдами - салатом из вяленой свёклы с сыром и орехами, вак беляшом из 4 видов мяса и башкирской жемчужиной - красным творогом в белом бельгийском шоколаде. Такая экскурсия помогла оставить самое положительное впечатление об Уфе - городе, где мы оказались впервые. Спасибо за экскурсию Зульфие и Лейсан!

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Г
Лейсан, доброе утро! Написала отзыв.

12 июля 2024г. 4 часовая обзорная экскурсия "Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур""пролетела" быстро, незаметно, легко, позитивно. Не смотря на дождь, нам было тепло и солнечно
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на душе. Экскурсовод Эльвира провела экскурсию интересно, увлекательно. Фишка -вкусный гастрономический тур. Самое неизгладимое впечатление произвёл потрясающий ужин в Kumpan Terra. Это красиво, вкусно, эксклюзивно ❗

Искусство Национальной кухни в деталях, эстетика поданных блюд, изысканность во всём!!

БЛАГОДАРИМ ЦЕНТР экскурсии Suleiman за шикарный вечер! Мы полюбили УФу, благодаря умному, творческому туру, организованного вами! Уважаемая Лейсан огромное спасибо! До новых встреч!

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Н
Сегодня с родителями побывала на необычном гастротуре. Экскурсовод Зульфия Магнавиевна очень интересно и увлекательно рассказала об основных достопримечательностях, визитных карточках Башкирии. Узнали много интересных фактов о Башкирии, не только по
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местам экскурсии, но и в целом. Сразу же чувствуется любовь и увлеченность в свою работу, забота и искренность экскурсовода. Спасибо Зульфие Магнавиевне за прекрасно проведенный день, мы сами не смогли бы посетить столько прекрасных мест за 4 часа. Ознакомление с башкирской кухней также прошло на высшем уровне. Попробовали национальную лепешку кыстыбый с башкирским чаем с травами и медом. Нам посчастливилось послушать информацию об "Айбат Халляр" из уст самого основателя первого уличного фастфуда Башкирии Марата Насхутдинова. В конце экскурсии пообедали в ресторане башкирской авторской кухни "Кумпан Терра". Попробовали салат, белиш с 4 видами мяса и гречкой, конину в соусе, кофейный напиток Уфачино и необычный десерт. Официант Арсен провел экскурсию по ресторану, рассказал об интерьере и блюдах. В конце Зульфия Магнавиевна подарила башкирские сладости. За презент отдельное спасибо! Желаем Вам процветания, успехов и много довольных клиентов!

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