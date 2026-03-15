Новые места можно изучать по-разному.
Я предлагаю вам изучить Башкирию на вкус! В нашем распоряжении 4 часа и самые вкусные национальные блюда. Кыстыбай, матрешковый чай, башкирские бальзамы — все это будет на моей экскурсии. А в конце дня вас ждет изысканный ужин от шеф-повара в Kumpan Cafe & Coffee. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек.
Я предлагаю вам изучить Башкирию на вкус! В нашем распоряжении 4 часа и самые вкусные национальные блюда. Кыстыбай, матрешковый чай, башкирские бальзамы — все это будет на моей экскурсии. А в конце дня вас ждет изысканный ужин от шеф-повара в Kumpan Cafe & Coffee. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек.
Описание экскурсииПрограмма экскурсии • Экскурсия-квест по Уфе;
- Дегустация башкирских кыстыбыев;
- Башкирский обед из локальных продуктов в ресторане «Кумпан Терра»;
- Гастрономический памятный сувенир;
- Презентация и дегустация башкирских бальзамов в фирменных магазинах Тантана."Башкирское застолье" 3 в 1: удовольствие, впечатления и знания об истории Башкирии в одном туре💙🤍💚 ▶️На экскурсии будем передвигаться на микроавтобусе по Южной части Уфы. Посетим Монумент Дружбы, Верхнеторговую площадь,Театральный сквер и Советскую площадь с памятником М. Шаймуратову. Площадь Салавата Юлаев и Арт квадрат тоже включены в маршрут ▶ ️Настоящие кыстыбый (национальную вкуснятину, но в современной интерпретации) попробуем с ароматным башкирским матрешковым чаем в AIBAT HALLYAR национальном фастфудкафе. Здесь всегда тепло и уютно! ▶️Какое застолье без эногастрономии? Идём на улицу Ленина, чтобы узнать о башкирских бальзамах и другой продукции крупнейшего производителя региона ▶️Вкуснейший, изысканный ужин из блюд с ДНК башкирской кухни, разработанных шеф-поваром Максимом Кулешовым ждёт вас в ресторане новой локальной кухни Михаил Кумпан. Это несравненное удовольствие от салата, горячего и до нежнейшего десерта с оригинальной подачей создаст вам отличное настроение! Важная информация: Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек.
по средам в 15.00. Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Дружбы - установлен в честь 400-летия объединения Башкирии с Россией
- Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади
- Памятник Федору Шаляпину
- Памятник Мустаю Кариму
- Памятник Загиру Исмагилову
- Площади и скверы:
- Советская площадь с мемориальным ансамблем
- Верхнеторговая площадь (Гостиный двор)
- Театральный сквер с фонтаном «Семь девушек»
- Сквер имени Ленина (парк имени Ленина)
- Софьюшкина аллея - старинная аллея, связанная с родом Аксаковых
- Театры и музеи:
- Башкирский государственный театр оперы и балета
- Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури
- Дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова
- Архитектурные сооружения:
- Конгресс-холл «Торатау» - здание в стиле хай-тек в форме капли с башкирским орнаментом
- Гостиный двор - историческое здание XIX века на Верхнеторговой площади
- Первая Соборная мечеть - объект культурного наследия
- Дом купца Костерина
- Здание Дворянского собрания
- Парки и общественные пространства:
- Парк имени Салавата Юлаева (сад Салавата Юлаева) со смотровой площадкой и Висячим мостом
- Набережная реки Белой - обновленная прогулочная зона
- Аллея современной городской скульптуры ArtTerria
- Фонтан «Семь девушек» - крупнейший поющий фонтан Уфы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обе
- Дегустации (безалкогольные)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан «Семь девушек», ул. Ленина, Уфа
Завершение: Кумпан Терра
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 15.00. Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасная экскурсия и экскурсовод. Много интересной информации и легкая подача. Вкусные дегустации. Искренне рекомендую!
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А
Все было замечательно! Очень понравилась гастрономическая часть. Сами мы вряд ли бы смогли найти такие блюда и понять тонкости их приготовления. Спасибо Лейсан и людям которые сохраняют национальные традиции!
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А
Прежде всего хочется сказать огромное спасибо Лейсан, что решила провести для нас экскурсию и показать город с другой стороны, какую не увидишь просто так. Нам удалось увидеть места и арт-объекты,
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Н
Мы побывали на экскурсии "Башкирские легенды и застолье", которую провела для нас Зульфия. Экскурсовод показала основные достопримечательности и вдохновенно рассказала о людях, которые прославили родной город. Было удобно, что формат
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Г
Лейсан, доброе утро! Написала отзыв.
12 июля 2024г. 4 часовая обзорная экскурсия "Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур""пролетела" быстро, незаметно, легко, позитивно. Не смотря на дождь, нам было тепло и солнечно
12 июля 2024г. 4 часовая обзорная экскурсия "Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур""пролетела" быстро, незаметно, легко, позитивно. Не смотря на дождь, нам было тепло и солнечно
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Н
Сегодня с родителями побывала на необычном гастротуре. Экскурсовод Зульфия Магнавиевна очень интересно и увлекательно рассказала об основных достопримечательностях, визитных карточках Башкирии. Узнали много интересных фактов о Башкирии, не только по
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