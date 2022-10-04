Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии:
Экскурсия-квест по Уфе;
Дегустация башкирских кыстыбыев;
Башкирский обед из локальных продуктов в кафе «Кумпан»;
Гастрономический памятный сувенир;
Презентация и дегустация башкирских бальзамов в фирменных магазинах Тантана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Обед
Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан «Семь девушек», Уфа
Завершение: Фирменный магазин Тантана, Уфа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.