Этот маршрут — идеальный способ быстро сориентироваться, получить целостное представление о городе и наметить места для дальнейшего самостоятельного изучения.
Обзорная экскурсия на комфортабельном минивэне позволит вам за несколько часов охватить главное: увидеть знаковые памятники, почувствовать историю и оценить уникальное культурное многообразие Уфы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Салавата Юлаева и самую высокую в России конную статую. Узнаете историю национального героя Башкортостана, чей образ стал символом свободы
- Театральный сквер и Советскую площадь, где находятся изящный фонтан «Семь девушек» и современный мемориал Минигали Шаймуратову
- Троицкий холм — историческое ядро города. Здесь вы увидите мощный Монумент Дружбы, посвящённый 400-летию единства башкирского и русского народов, и отреставрированный Гостиный двор
- Арт-квадрат — оживлённое пространство с уличным искусством и кафе, демонстрирующее современный облик молодёжной Уфы
- конгресс-холл «Торатау» — образец современной башкирской архитектуры, чьи формы вдохновлены символами республики
Экскурсия выстроена вокруг нескольких ключевых тем, которые помогут вам глубже понять город:
- легенды и символы — от истории Салавата Юлаева до поэтичной легенды о семи сёстрах, воплощённой в фонтане
- перекрёсток культур и сплетение традиций башкирского, русского, татарского и других народов
- история в камне — от основания Уфимского кремля на Троицком холме до расцвета губернского города в купеческих особняках и торговых рядах
А чтобы знакомство с культурой было полным, мы включили в программу дегустацию башкирских продуктов, среди которых:
- знаменитый горный мёд с цветочных пасек
- ароматный травяной чай на основе иван-чая и местных трав
- кумыс — традиционный напиток из ферментированного молока
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Первомайской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 876 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Г
Нас было всего два человека, но экскурсия состоялась. Ирина построила маршрут с учетом наших пожеланий. Много исторической информации при легкой подаче. Мы нигде не торопились, но везде успели) Ирина сумела нам передать свою любовь к Уфе, а Уфа раскрылась нам)))👍
А
Нас было двое, но для нас провели экскурсию в полном объёме. Писать со смартфона много не могу, но впечатление однозначно благожелательное, отличный вариант обзорки. Рекомендую!
К
Отличная экскурсия!!!
А
Были с сестренкой на экскурсии, нам очень понравилось,что в первую очередь поразило,что группа не набралсь,но Ирина провела экскурсию на двоих. Я как местный житель узнала очень много всего нового. Подача интересная, маршрут. Для такого ограниченного времени много интересной информации и все организовано оперативно. Буду обращаться к Ирине еще не раз.
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю за ваш отзыв!
Мне очень приятно
Н
Отличная экскурсия! Ирина - очень ответственный экскурсовод. Несмотря на то, что на групповую экскурсию записалась я одна, она состоялась. Получила индивидуальный формат по цене группового. При этом Ирина сразу поинтересовалась,
