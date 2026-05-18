Г Галина Нас было всего два человека, но экскурсия состоялась. Ирина построила маршрут с учетом наших пожеланий. Много исторической информации при легкой подаче. Мы нигде не торопились, но везде успели) Ирина сумела нам передать свою любовь к Уфе, а Уфа раскрылась нам)))👍

А Александр Нас было двое, но для нас провели экскурсию в полном объёме. Писать со смартфона много не могу, но впечатление однозначно благожелательное, отличный вариант обзорки. Рекомендую!

К Ксения Отличная экскурсия!!!

А Айгуль Были с сестренкой на экскурсии, нам очень понравилось,что в первую очередь поразило,что группа не набралсь,но Ирина провела экскурсию на двоих. Я как местный житель узнала очень много всего нового. Подача интересная, маршрут. Для такого ограниченного времени много интересной информации и все организовано оперативно. Буду обращаться к Ирине еще не раз. Ирина Ответ организатора: Благодарю за ваш отзыв!

Мне очень приятно