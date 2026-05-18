Классическая обзорная экскурсия по Уфе на минивэне

Увидеть главные символы города, услышать его легенды и оценить местные вкусы
Этот маршрут — идеальный способ быстро сориентироваться, получить целостное представление о городе и наметить места для дальнейшего самостоятельного изучения.

Обзорная экскурсия на комфортабельном минивэне позволит вам за несколько часов охватить главное: увидеть знаковые памятники, почувствовать историю и оценить уникальное культурное многообразие Уфы.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • площадь Салавата Юлаева и самую высокую в России конную статую. Узнаете историю национального героя Башкортостана, чей образ стал символом свободы
  • Театральный сквер и Советскую площадь, где находятся изящный фонтан «Семь девушек» и современный мемориал Минигали Шаймуратову
  • Троицкий холм — историческое ядро города. Здесь вы увидите мощный Монумент Дружбы, посвящённый 400-летию единства башкирского и русского народов, и отреставрированный Гостиный двор
  • Арт-квадрат — оживлённое пространство с уличным искусством и кафе, демонстрирующее современный облик молодёжной Уфы
  • конгресс-холл «Торатау» — образец современной башкирской архитектуры, чьи формы вдохновлены символами республики

Экскурсия выстроена вокруг нескольких ключевых тем, которые помогут вам глубже понять город:

  • легенды и символы — от истории Салавата Юлаева до поэтичной легенды о семи сёстрах, воплощённой в фонтане
  • перекрёсток культур и сплетение традиций башкирского, русского, татарского и других народов
  • история в камне — от основания Уфимского кремля на Троицком холме до расцвета губернского города в купеческих особняках и торговых рядах

А чтобы знакомство с культурой было полным, мы включили в программу дегустацию башкирских продуктов, среди которых:

  • знаменитый горный мёд с цветочных пасек
  • ароматный травяной чай на основе иван-чая и местных трав
  • кумыс — традиционный напиток из ферментированного молока

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Первомайской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 876 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
путешествия, гарантируя высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно учитываем все ваши пожелания, чтобы сделать путешествие не только увлекательным, но и максимально комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым мгновением, а мы позаботимся обо всём остальном!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Г
Нас было всего два человека, но экскурсия состоялась. Ирина построила маршрут с учетом наших пожеланий. Много исторической информации при легкой подаче. Мы нигде не торопились, но везде успели) Ирина сумела нам передать свою любовь к Уфе, а Уфа раскрылась нам)))👍
А
Нас было двое, но для нас провели экскурсию в полном объёме. Писать со смартфона много не могу, но впечатление однозначно благожелательное, отличный вариант обзорки. Рекомендую!
К
Отличная экскурсия!!!
А
Были с сестренкой на экскурсии, нам очень понравилось,что в первую очередь поразило,что группа не набралсь,но Ирина провела экскурсию на двоих. Я как местный житель узнала очень много всего нового. Подача интересная, маршрут. Для такого ограниченного времени много интересной информации и все организовано оперативно. Буду обращаться к Ирине еще не раз.
Ответ организатора:
Благодарю за ваш отзыв!
Мне очень приятно
Н
Отличная экскурсия! Ирина - очень ответственный экскурсовод. Несмотря на то, что на групповую экскурсию записалась я одна, она состоялась. Получила индивидуальный формат по цене группового. При этом Ирина сразу поинтересовалась,
что я успела посетить и организовала экскурсию так, чтобы я увидела максимум новых мест. Еще плюс такого формата - в машине тепло. Это было очень важно, когда на улице мороз и ветер.
Огромное спасибо Ирине за интересные места, рассказы и ответы на вопросы!

