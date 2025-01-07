Путешествие в мир башкирской культуры начинается с посещения исторических мест Уфы, где когда-то стоял кремль.
Участники смогут полюбоваться видами на реку Белая и изучить архитектурные шедевры города, такие как памятник Салавату
Участники смогут полюбоваться видами на реку Белая и изучить архитектурные шедевры города, такие как памятник Салавату
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎵 Изучение башкирской музыки
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🎨 Визит в музей инструментов
- 🥛 Дегустация национального напитка
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Памятник Салавату Юлаеву
- Фонтан Семь девушек
- Конгресс-холл Торатау
- Советская площадь
- Первая Соборная мечеть
Описание мастер-класса
- Мы посетим место, где была основана Уфа и где в 16 веке стоял кремль.
- Погрузимся в историю города от истоков до наших дней и полюбуемся видом на набережную реки Белая.
- Оценим главные достопримечательности башкирской столицы: памятник Салавату Юлаеву, фонтан Семь девушек и здание конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции.
- Проедем в «Мекку столицы» — Советскую площадь — и рассмотрим многочисленные элементы архитектурного ансамбля.
- Заглянем в уютный дворик Первой Соборной мечети, пройдём внутрь её залов и прочувствуем атмосферу намоленной почти двухсотлетней святыни.
- Посетим частный музей башкирских инструментов Миндигалима Зайнетдинова,узнаем об их разнообразии, поучаствуем в мастер-классе по игре на кубызе и в финале научимся играть на нём.
- Попробуем кумыс — национальный молочный напиток.
Организационные детали
- В частном музее Миндигалима Зайнетдинова с вами будет работать местный гид.
- Если у вас аллергия и непереносимость молочных продуктов, предупредите нас заранее перед дегустацией кумыса.
- Экскурсию проведёт один из гидов команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монумента Дружбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 263 туристов
Меня зовут Ирина Максютова, и вместе с командой опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. МыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лилия
7 янв 2025
Экскурсия была очень интересная! Замечательный экскурсовод Ирина показала нам основные достопримечательности Уфы. Особенно хочется отметить часть с мастер-классом по кубызу: таких эмоций я не получала нигде! Просто супер.
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