Эта неспешная прогулка проведёт вас по историческому центру Уфы, где за фасадами старинных особняков и в тени аллей скрывается живая история. Путешествие сквозь эпохи завершится творческим мастер-классом «Медовая свеча», где вы создадите ароматный сувенир на память.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Мы начнём путь от исторического сердца Уфы через ключевые точки, каждая из которых — страница общей летописи. На нашем маршруте:

Верхнеторговая площадь : Гостиный двор и знак Terra Bashkiria

: Гостиный двор и знак Terra Bashkiria Театральный сквер : памятник композитору Загиру Исмагилову и фонтан «Семь девушек»

: памятник композитору Загиру Исмагилову и фонтан «Семь девушек» Аксаковский квартал : дом Аксакова и Башкирский государственный театр оперы и балета

: дом Аксакова и Башкирский государственный театр оперы и балета Академия искусств : место, где блистал Фёдор Шаляпин

: место, где блистал Фёдор Шаляпин Памятник Сергею Аксакову и Пушкинская аллея с памятником поэту

и Пушкинская аллея с памятником поэту Купеческая Уфа : дом купца Костерина, бывший магазин братьев Каримовых и Шамгулова (ныне ЦУМ)

: дом купца Костерина, бывший магазин братьев Каримовых и Шамгулова (ныне ЦУМ) Гостиница «Астория» и особняки братьев Зайковых

и особняки братьев Зайковых Арт-квадрат

Творческий финал

После погружения в историю вас ждёт практическое творчество. На уютном мастер-классе вы своими руками создадите уникальную свечу из натурального воска. И заберёте с собой тёплый и ароматный символ нашего гостеприимства.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из опытных гидов нашей команды.