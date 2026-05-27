Эта неспешная прогулка проведёт вас по историческому центру Уфы, где за фасадами старинных особняков и в тени аллей скрывается живая история.
Путешествие сквозь эпохи завершится творческим мастер-классом «Медовая свеча», где вы создадите ароматный сувенир на память.
Описание мастер-класса
Мы начнём путь от исторического сердца Уфы через ключевые точки, каждая из которых — страница общей летописи. На нашем маршруте:
- Верхнеторговая площадь: Гостиный двор и знак Terra Bashkiria
- Театральный сквер: памятник композитору Загиру Исмагилову и фонтан «Семь девушек»
- Аксаковский квартал: дом Аксакова и Башкирский государственный театр оперы и балета
- Академия искусств: место, где блистал Фёдор Шаляпин
- Памятник Сергею Аксакову и Пушкинская аллея с памятником поэту
- Купеческая Уфа: дом купца Костерина, бывший магазин братьев Каримовых и Шамгулова (ныне ЦУМ)
- Гостиница «Астория» и особняки братьев Зайковых
- Арт-квадрат
Творческий финал
После погружения в историю вас ждёт практическое творчество. На уютном мастер-классе вы своими руками создадите уникальную свечу из натурального воска. И заберёте с собой тёплый и ароматный символ нашего гостеприимства.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из опытных гидов нашей команды.
в будние дни в 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 284 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.
