Индивидуальная
до 18 чел.
Из Уфы - в купеческий Стерлитамак и к уникальному шихану Торатау
Погрузитесь в атмосферу купеческого Стерлитамака и покорите шихан Торатау. Исторические улицы, живописные виды и ремесленные мастер-классы ждут вас
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
Откройте для себя Уфу через призму башкирской культуры: от древних историй до музыкальных традиций. Научитесь играть на кубызе и попробуйте кумыс
Начало: У монумента Дружбы
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая
Уфа новогодняя, весёлая, задорная
Экскурсия по городу и праздничный мастер-класс - для взрослых и детей
Начало: На Верхнеторговой площади
2500 ₽ за человека
- ДДенис10 ноября 2025Не очень повезло с погодой, но это не помешала получить удовольствие от подъёма на шиханНе очень повезло с погодой, но это не помешала получить удовольствие от подъёма на шихан
- ЛЛилия7 января 2025Экскурсия была очень интересная! Замечательный экскурсовод Ирина показала нам основные достопримечательности Уфы. Особенно хочется отметить часть с мастер-классом по кубызу: таких эмоций я не получала нигде! Просто супер.
