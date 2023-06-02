1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Окунитесь в средневековую атмосферу и исследуйте древние памятники архитектуры недалеко от Уфы
Начало: Верхнеторговая площадь, 1
«Вторая остановка — Дворец Тура-хана в 10 км»
Расписание: Выходные: с 10:00 до 22:00
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
7 900₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру
Полюбоваться особняками 19-20 веков и узнать, в чём Уфа считается «самым-самым» городом
Начало: Возле Телецентра
12 июля в 10:00
15 июля в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Уфе: Деевский особняк, Аксаковы и Тевкелевы
Погрузитесь в историю башкирской знати, посетив старинные особняки и дворцы. Узнайте о жизни и быте их владельцев в комфортной индивидуальной экскурсии
«А также осмотрите необычный дворец Тевкелевых, где сегодня расположен сельсовет»
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2023Гид, экскурсия, места, всё великолепно! Очень необычная экскурсия, красивые места, интересные моменты из истории о посещаемых местах и Уфе. Ильяс
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 1 ⭐ отзыв, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь