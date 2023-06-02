Замки, дворцы и особняки Уфы

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Уфе, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Окунитесь в средневековую атмосферу и исследуйте древние памятники архитектуры недалеко от Уфы
Начало: Верхнеторговая площадь, 1
«Вторая остановка — Дворец Тура-хана в 10 км»
Расписание: Выходные: с 10:00 до 22:00
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
7 900 за всё до 3 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
На микроавтобусе
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру
Полюбоваться особняками 19-20 веков и узнать, в чём Уфа считается «самым-самым» городом
Начало: Возле Телецентра
12 июля в 10:00
15 июля в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Уфе: Деевский особняк, Аксаковы и Тевкелевы
Погрузитесь в историю башкирской знати, посетив старинные особняки и дворцы. Узнайте о жизни и быте их владельцев в комфортной индивидуальной экскурсии
«А также осмотрите необычный дворец Тевкелевых, где сегодня расположен сельсовет»
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2023
    Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
    Гид, экскурсия, места, всё великолепно! Очень необычная экскурсия, красивые места, интересные моменты из истории о посещаемых местах и Уфе. Ильяс
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    потрясающий рассказчик, гид и водитель! После этого путешествия хочу побывать на других его экскурсиях! Огромное спасибо за потрясающее знакомство с интересными и необычными местами Башкортостана!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
  2. Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру
  3. Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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