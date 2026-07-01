Чтобы познакомиться с Уфой, необязательно отправляться на автобусную экскурсию. На неспешной прогулке по центру вы увидите главные достопримечательности, узнаете неожиданные факты из истории города и услышите о людях, которые здесь жили. По пути сделаем остановку в уютном кафе, где можно будет передохнуть и рассмотреть старые фотографии Уфы начала 20 века.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Начнём прогулку у фонтана «Семь девушек», вдохновлённого башкирской легендой о семи красавицах.

Затем пройдём по улице Пушкина, увидим дом Елены Поносовой-Молло и выясним, какие сокровища он хранит и как связан с фильмом «Звёздные войны».

По пути полюбуемся:

Башкирским театром драмы имени М. Гафури

историческим зданием Национального банка

пешеходной улицей Ленина с её скульптурами

Национальным музеем

На Советской площади вас ждёт мемориальный комплекс защитникам Родины с памятником Минигали Шаймуратову. Здесь при желании сделаем кофе-паузу.

Завершим прогулку в современном общественном пространстве «Арт-Квадрат».

Во время экскурсии вы узнаете:

как зарождалась и развивалась Уфа

какие известные люди здесь жили и бывали

как Великая Отечественная война изменила город

какие современные проекты преображают Старую Уфу сегодня

А ещё услышите истории о молодом Шаляпине, Северных Амурах, эпосе «Урал-батыр», знаменитом коне по кличке Керчь, музеях города и восстановленной мечети.

Организационные детали