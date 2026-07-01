Чтобы познакомиться с Уфой, необязательно отправляться на автобусную экскурсию.
На неспешной прогулке по центру вы увидите главные достопримечательности, узнаете неожиданные факты из истории города и услышите о людях, которые здесь жили.
По пути сделаем остановку в уютном кафе, где можно будет передохнуть и рассмотреть старые фотографии Уфы начала 20 века.
На неспешной прогулке по центру вы увидите главные достопримечательности, узнаете неожиданные факты из истории города и услышите о людях, которые здесь жили.
По пути сделаем остановку в уютном кафе, где можно будет передохнуть и рассмотреть старые фотографии Уфы начала 20 века.
Описание экскурсии
Начнём прогулку у фонтана «Семь девушек», вдохновлённого башкирской легендой о семи красавицах.
Затем пройдём по улице Пушкина, увидим дом Елены Поносовой-Молло и выясним, какие сокровища он хранит и как связан с фильмом «Звёздные войны».
По пути полюбуемся:
- Башкирским театром драмы имени М. Гафури
- историческим зданием Национального банка
- пешеходной улицей Ленина с её скульптурами
- Национальным музеем
На Советской площади вас ждёт мемориальный комплекс защитникам Родины с памятником Минигали Шаймуратову. Здесь при желании сделаем кофе-паузу.
Завершим прогулку в современном общественном пространстве «Арт-Квадрат».
Во время экскурсии вы узнаете:
- как зарождалась и развивалась Уфа
- какие известные люди здесь жили и бывали
- как Великая Отечественная война изменила город
- какие современные проекты преображают Старую Уфу сегодня
А ещё услышите истории о молодом Шаляпине, Северных Амурах, эпосе «Урал-батыр», знаменитом коне по кличке Керчь, музеях города и восстановленной мечети.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются напитки в кафе
- С вами будет гид из нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана «Семь девушек»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 617 туристов
Нашу команду объединяет любовь к истории и природе родного края. Принцип нашей работы: позитивный настрой, душевный подход, безопасность и желание показать и рассказать на экскурсии всё, что мы знаем. И
Входит в следующие категории Уфы
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