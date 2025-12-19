Идём ловить новогоднее настроение! Оно притаилось в главных ледовых городках, в рассказах и о праздничных традициях и старинных обычаях, на нарядных уфимских улицах и арт-объектах. А ещё в юрте, где с помощью мастера вы сделаете уникальную ёлочную игрушку.
Описание мастер-класса
На экскурсии по городу
Вы посетите четыре локации, где установлены ледовые городки:
- Театральный сквер
- Советская площадь
- площадь Салавата Юлаева
- площадь Ленина с главной ёлкой города
Мы расскажем:
- как раньше отмечали Новый год уфимцы
- какие праздничные традиции есть в разных странах
- откуда пошёл обычай украшать ёлку
- почему аллея ArtTerria состоит из 13 скульптур
- в каком из изваяний и как отражено название города
На мастер-классе в юрте
Да, в самой настоящей юрте — тёплой и уютной. В центре — большой стол, за которым вы будете творить чудо, то есть ёлочную игрушку.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхнеторговой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 208 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.
