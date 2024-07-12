Экскурсии на лошадях в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Уфе, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
На машине
Конные прогулки
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
«А после спуска, если захотите, покатаетесь на лошадках»
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 23 900 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
На машине
Конные прогулки
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
«Целебное общение с лошадьми и активный отдых»
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Уфы - на гору Уклы Кая
На машине
Конные прогулки
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - на гору Уклы Кая: восхождение и конная прогулка
Подняться на «стрельную скалу», узнать о связанных с ней легендах и прокатиться на лошади
Начало: У места вашего проживания
«Конная прогулка (по желанию)Вы пройдёте несложный инструктаж и отправитесь в путь»
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
11 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 июля 2024
    Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Олесе за продуманный маршрут и тайминг. Успели всё, что планировали. И лошадок покормить, и на
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    гору взобраться, и по ручью ледяному походить, и на Торатау тоже забрались… Гумеровское ущелье - атмосфернейшее место, просто вкуснятина для глаз, куча спотов для красивейших фоток.. если повезёт, то Вам составит компанию местный Собакен - проводит до вершины и обратно. . По лесу с ним идти спокойнее как-то. . Олеся покажет-расскажет про местные травы. Блеснете потом знаниями перед старшими родственниками. Шихан Торатау - во всех гайдах про Башкирию, в видеоблогах и обзорах путешественников. Мы на него залезли немного "не как все". Срезали через склон по какой-то старой тропе, чтобы интереснее было. Чуть не повисли на перилах потом правда пока по лестнице поднимались, но это мелочи. . Когда заберетесь на самый верх, осторожнее с желаниями, сбываются мнговенно)) Очень всем рекомендуем. Из важного- берите всё, что рекомендует гид, действительно может понадобиться

  • А
    Алексей
    16 января 2023
    Конно-санные приключения на Южном Урале
    На базе с размещением и персоналом вопросов нет! Люди замечательные! С туроператором вышел небольшой казус по снегоходам. Ездили троем, заказывали
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    двухместное и одноместное размещение на снегоходах. Туроператор прислал договор, а в последний момент выяснилось, что нужно доплатить за одноместное размещение на снегоходе!

  • Н
    Наиля
    9 января 2023
    Конно-санные приключения на Южном Урале
    В целом понравилось, пожелания повысить качество питания
  • Д
    Десислава
    14 января 2021
    Конно-санные приключения на Южном Урале
    Понравилось всё, даже не знаю, с чего начать отзыв) Наверное, всё-таки с лошадей. Лошади были спокойные, но при этом активные,
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    хорошо шли и шагом, и рысью, и иногда даже галопом. Это идеальное сочетание. В первый день прокатилась в санях, потом ездила верхом, это здорово, что есть выбор, так как мне в санях было бы скучновато 5 дней, но были в группе и люди, кому тяжело верхом, и каждый выбрал подходящий ему вариант. Места вокруг села Кага очень красивые, в основном горы, покрытые сосновым лесом. Хочется вернуться как-нибудь летом. Проживание также оставило наилучшие впечатления. Мы сначала жили в доме с печкой, очень атмосферное место. Огромные окна, потрескивающие в печи дрова, огромный шкаф с книгами. Потом удалось пожить в купольных домиках, в них очень комфортно и приятно. В каждом домике - 3 номера, туалет и душ. И ещё одну ночь мы провели в "лесной избушке". Эта "избушка" на самом деле оказалась большим домом с печью, огромным столом и очень хорошим хозяином, который протопил дом к нашему приезду. Питание в туре организовано хорошо. Во сколько бы мы ни возвращались с конной прогулки, всегда можно было зайти в столовую на очень растянутый во времени обед. Еда достаточно простая, но очень вкусная, и ни разу не повторилась за 5 дней. И добавку давали без всяких проблем =) Также понравилось то, что помимо лошадей, были экскурсии и посещение музея - избы горнозаводского крестьянина. Трансфер тоже был отличный - мы ехали на очень комфортном микроавтобусе мерседес, водитель вёл очень аккуратно. И особенно хочется отметить гидов. Несмотря на свой весьма юный возраст, они отлично справлялись со всем, Ксюша и Ваня - просто молодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Конные прогулки»

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  3. Из Уфы - на гору Уклы Кая
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  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Уфе. Максимально сближение с природой Уфы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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