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хорошо шли и шагом, и рысью, и иногда даже галопом. Это идеальное сочетание. В первый день прокатилась в санях, потом ездила верхом, это здорово, что есть выбор, так как мне в санях было бы скучновато 5 дней, но были в группе и люди, кому тяжело верхом, и каждый выбрал подходящий ему вариант. Места вокруг села Кага очень красивые, в основном горы, покрытые сосновым лесом. Хочется вернуться как-нибудь летом. Проживание также оставило наилучшие впечатления. Мы сначала жили в доме с печкой, очень атмосферное место. Огромные окна, потрескивающие в печи дрова, огромный шкаф с книгами. Потом удалось пожить в купольных домиках, в них очень комфортно и приятно. В каждом домике - 3 номера, туалет и душ. И ещё одну ночь мы провели в "лесной избушке". Эта "избушка" на самом деле оказалась большим домом с печью, огромным столом и очень хорошим хозяином, который протопил дом к нашему приезду. Питание в туре организовано хорошо. Во сколько бы мы ни возвращались с конной прогулки, всегда можно было зайти в столовую на очень растянутый во времени обед. Еда достаточно простая, но очень вкусная, и ни разу не повторилась за 5 дней. И добавку давали без всяких проблем =) Также понравилось то, что помимо лошадей, были экскурсии и посещение музея - избы горнозаводского крестьянина. Трансфер тоже был отличный - мы ехали на очень комфортном микроавтобусе мерседес, водитель вёл очень аккуратно. И особенно хочется отметить гидов. Несмотря на свой весьма юный возраст, они отлично справлялись со всем, Ксюша и Ваня - просто молодцы!