12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
«А после спуска, если захотите, покатаетесь на лошадках»
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 23 900₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
«Целебное общение с лошадьми и активный отдых»
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - на гору Уклы Кая: восхождение и конная прогулка
Подняться на «стрельную скалу», узнать о связанных с ней легендах и прокатиться на лошади
Начало: У места вашего проживания
«Конная прогулка (по желанию)Вы пройдёте несложный инструктаж и отправитесь в путь»
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Олесе за продуманный маршрут и тайминг. Успели всё, что планировали. И лошадок покормить, и на
- ААлексей16 января 2023Конно-санные приключения на Южном УралеНа базе с размещением и персоналом вопросов нет! Люди замечательные! С туроператором вышел небольшой казус по снегоходам. Ездили троем, заказывали
- ННаиля9 января 2023Конно-санные приключения на Южном УралеВ целом понравилось, пожелания повысить качество питания
- ДДесислава14 января 2021Конно-санные приключения на Южном УралеПонравилось всё, даже не знаю, с чего начать отзыв) Наверное, всё-таки с лошадей. Лошади были спокойные, но при этом активные,
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Конные прогулки»
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Сейчас в Уфе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Уфе. Максимально сближение с природой Уфы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024