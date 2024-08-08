Уральская Швейцария или Ашинский треугольник - это удивительные места Ашинского района.
В ходе экскурсии вы посетите город Сим, родину Игоря Курчатова, подниметесь на гору Жукова шишка и насладитесь живописными видами.
Также увидите
В ходе экскурсии вы посетите город Сим, родину Игоря Курчатова, подниметесь на гору Жукова шишка и насладитесь живописными видами.
Также увидите
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды с горы Жукова шишка
- 🏛 Исторические памятники и архитектура
- 🚶♂️ Прогулка по экотропе
- 🚗 Удобный трансфер
- 📜 Интересные факты и истории
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
- Симский пруд
- Экотропа «Жукова шишка»
- Святой источник и часовня Николая Чудотворца
- Никольский мост
- Свято-Введенская церковь
Описание экскурсии
Симский пруд и экотропа «Жукова Шишка». Вы прогуляетесь по специально оборудованной тропе протяжённостью около 1 км. Маршрут несложный, подъёмы небольшие. На вершине горы Жукова Шишка откроется живописный вид.
Святой источник и часовня Николая Чудотворца. Увидите их по дороге до города Миньяра. Вода в источнике вкусная и мягкая. Мы остановимся, чтобы вы могли набрать её. Заранее возьмите с собой пустую ёмкость.
Никольский мост. Он возводился при строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги. Отсюда полюбуетесь окрестностями и горами.
Свято-Введенская церковь. Вы посмотрите на памятник архитектуры 19 века и визитную карточку Миньяра.
Аша. Посетите город металлургов, а также качественной посуды и термосов.
В поездке я расскажу вам:
- Как развивался рабочий посёлок Сим, история которого уходит в далёкий 18 век
- Почему Жукова Шишка так называется и чем она примечательна
- Какое отношение к горе имеет знаменитый физик-ядерщик Курчатов
- Как путешествовал по нашим краям фотограф Прокудин-Горский
- Где и с какого ракурса он делал свои знаменитые цветные снимки, которые сегодня хранятся в Библиотеке Конгресса США
- Как рабочие местного завода во главе с «красным» директором Яковым Заикиным спасли от уничтожения храм в Миньяре
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на минивэне Hyundai, Toyotа или автомобиле Lada Largus (в зависимости от размера группы)
- Дополнительно по желанию оплачивается обед в Миньяре либо в Аше
- Всего мы проедем около 300 км. Расстояние от Уфы до Сима — около 130 км
- Могу провести экскурсию для группы от 10 до 19 человек. Стоимость — 28000 ₽ за группу
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Уфе
Всем привет! Я работаю гидом и показываю родной город уже несколько лет. Любовь к Уфе привил мне ещё мой отец. Он знал все закоулочки старой Уфы и воспитал во мнеЗадать вопрос
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