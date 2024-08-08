Уральская Швейцария или Ашинский треугольник - это удивительные места Ашинского района.В ходе экскурсии вы посетите город Сим, родину Игоря Курчатова, подниметесь на гору Жукова шишка и насладитесь живописными видами.Также увидите

святой источник и часовню Николая Чудотворца, Никольский мост и Свято-Введенскую церковь в Миньяре. В Аше познакомитесь с историей города металлургов и термосов. Экскурсия включает трансфер и возможность обеда в Миньяре или Аше

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Уфе

Ольга Ваш гид в Уфе

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Симский пруд и экотропа «Жукова Шишка». Вы прогуляетесь по специально оборудованной тропе протяжённостью около 1 км. Маршрут несложный, подъёмы небольшие. На вершине горы Жукова Шишка откроется живописный вид.

Святой источник и часовня Николая Чудотворца. Увидите их по дороге до города Миньяра. Вода в источнике вкусная и мягкая. Мы остановимся, чтобы вы могли набрать её. Заранее возьмите с собой пустую ёмкость.

Никольский мост. Он возводился при строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги. Отсюда полюбуетесь окрестностями и горами.

Свято-Введенская церковь. Вы посмотрите на памятник архитектуры 19 века и визитную карточку Миньяра.

Аша. Посетите город металлургов, а также качественной посуды и термосов.

В поездке я расскажу вам:

Как развивался рабочий посёлок Сим, история которого уходит в далёкий 18 век

Почему Жукова Шишка так называется и чем она примечательна

Какое отношение к горе имеет знаменитый физик-ядерщик Курчатов

Как путешествовал по нашим краям фотограф Прокудин-Горский

Где и с какого ракурса он делал свои знаменитые цветные снимки, которые сегодня хранятся в Библиотеке Конгресса США

Как рабочие местного завода во главе с «красным» директором Яковым Заикиным спасли от уничтожения храм в Миньяре

Организационные детали