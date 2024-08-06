Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Предлагаем уникальное путешествие в село Воскресенское, где история оживает на каждом шагу.
Вы увидите величественные здания металлургического завода, узнаете о его связи с Емельяном Пугачёвым и причине включения в список ЮНЕСКО.
Воскресенская читать дальшеуменьшить
картинная галерея откроет перед вами мир искусства и старины, а величественные горы-шиханы поведают свои тайны.
Экскурсия доступна круглый год, включает комфортный трансфер из Уфы и возможность посещения временных выставок. Опционально предлагается обед и билеты в галерею. Погрузитесь в атмосферу древней книги, где каждая страница - это новое открытие
🏛️ Уникальная архитектура Воскресенского медеплавильного завода
🖼️ Воскресенская картинная галерея с предметами старины
🏞️ Живописные виды башкирских гор-шиханов
📚 Исторические рассказы и легенды
🚗 Удобный трансфер из любой точки Уфы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и изучения архитектуры Воскресенского медеплавильного завода. Посещение галереи также приятно в летний период благодаря возможности насладиться временными экспозициями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода более переменчива, но эти месяцы всё ещё подходят для экскурсии, так как туристов меньше и можно спокойно насладиться видами. Зимой экскурсия также возможна, но стоит учесть холодную погоду и возможные ограничения на передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Воскресенский медеплавильный завод
Воскресенская картинная галерея
Горы-шиханы Торатау, Куштау и Юрактау
Описание экскурсии
Воскресенский медеплавильный завод
История этого места началась в 1745 году, когда русские учёные приступили к исследованию уральских недр. Первый на Южном Урале и один из крупнейших, завод до сих пор привлекает мощной красотой своей архитектуры. Время не пощадило его красные кирпичные стены, но высокая печная труба и поныне молчаливо возвышается в центре села. Мы расскажем, как завод связан с именем Емельяна Пугачёва и за что его внесли в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В мире мастеров
Также посетим Воскресенскую картинную галерею, филиал Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. Помимо художественных работ в музее представлены и предметы старины от глиняных горшочков до ткацкого станка, они стоят отдельного внимания посетителей. Если повезёт, застанем передвижные выставки и временные экспозиции.
Местные легенды
На обратном пути заедем к башкирским величественным горам-шиханам — Торатау, Куштау и Юрактау. Мы расскажем истории и легенды этих мест.
Организационные детали
Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии (возможно в аэропорт)
Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет в художественную галерею — 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3909 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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Е
Екатерина
Хорошая атмосфера, гид прекрасно владеет информацией. Нам не повезло с погодой, впечатления о посещенных местах были смазаны, быстро зашли глянули и дальше или вообще из машины. Не прониклись в полной мере местностью (((
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