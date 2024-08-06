Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и изучения архитектуры Воскресенского медеплавильного завода. Посещение галереи также приятно в летний период благодаря возможности насладиться временными экспозициями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода более переменчива, но эти месяцы всё ещё подходят для экскурсии, так как туристов меньше и можно спокойно насладиться видами. Зимой экскурсия также возможна, но стоит учесть холодную погоду и возможные ограничения на передвижение.

Предлагаем уникальное путешествие в село Воскресенское, где история оживает на каждом шагу.Вы увидите величественные здания металлургического завода, узнаете о его связи с Емельяном Пугачёвым и причине включения в список ЮНЕСКО.Воскресенская

картинная галерея откроет перед вами мир искусства и старины, а величественные горы-шиханы поведают свои тайны. Экскурсия доступна круглый год, включает комфортный трансфер из Уфы и возможность посещения временных выставок. Опционально предлагается обед и билеты в галерею. Погрузитесь в атмосферу древней книги, где каждая страница - это новое открытие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Воскресенский медеплавильный завод

История этого места началась в 1745 году, когда русские учёные приступили к исследованию уральских недр. Первый на Южном Урале и один из крупнейших, завод до сих пор привлекает мощной красотой своей архитектуры. Время не пощадило его красные кирпичные стены, но высокая печная труба и поныне молчаливо возвышается в центре села. Мы расскажем, как завод связан с именем Емельяна Пугачёва и за что его внесли в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мире мастеров

Также посетим Воскресенскую картинную галерею, филиал Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. Помимо художественных работ в музее представлены и предметы старины от глиняных горшочков до ткацкого станка, они стоят отдельного внимания посетителей. Если повезёт, застанем передвижные выставки и временные экспозиции.

Местные легенды

На обратном пути заедем к башкирским величественным горам-шиханам — Торатау, Куштау и Юрактау. Мы расскажем истории и легенды этих мест.

Организационные детали