Открыть неизведанные страницы истории и культуры Башкирии
Здесь вы познакомитесь с уникальными местами, живописной природой, историческими застройками — ну или тем, что от них осталось.
В прогулках по улицам села вам иногда может показаться, что идёте вы не по земле, а по страницам древней книги, и картинки оживают в ней, как по волшебству.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Воскресенский медеплавильный завод
История этого места началась в 1745 году, когда русские учёные приступили к исследованию уральских недр. Первый на Южном Урале и один из крупнейших, завод до сих пор привлекает мощной красотой своей архитектуры. Время не пощадило его красные кирпичные стены, но высокая печная труба и поныне молчаливо возвышается в центре села. Мы расскажем, как завод связан с именем Емельяна Пугачёва и за что его внесли в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В мире мастеров
Также посетим Воскресенскую картинную галерею, филиал Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. Помимо художественных работ в музее представлены и предметы старины от глиняных горшочков до ткацкого станка, они стоят отдельного внимания посетителей. Если повезёт, застанем передвижные выставки и временные экспозиции.
Местные легенды
На обратном пути заедем к башкирским величественным горам-шиханам — Торатау, Куштау и Юрактау. Мы расскажем истории и легенды этих мест.
Организационные детали
- Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
- Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии (возможно в аэропорт)
- Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет в художественную галерею — 100 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.