Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод

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Особое место на карте Башкирии — село Воскресенское Мелеузовского района.

Здесь вы познакомитесь с уникальными местами, живописной природой, историческими застройками — ну или тем, что от них осталось.

В прогулках по улицам села вам иногда может показаться, что идёте вы не по земле, а по страницам древней книги, и картинки оживают в ней, как по волшебству.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
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Описание

Что вас ожидает

Воскресенский медеплавильный завод

История этого места началась в 1745 году, когда русские учёные приступили к исследованию уральских недр. Первый на Южном Урале и один из крупнейших, завод до сих пор привлекает мощной красотой своей архитектуры. Время не пощадило его красные кирпичные стены, но высокая печная труба и поныне молчаливо возвышается в центре села. Мы расскажем, как завод связан с именем Емельяна Пугачёва и за что его внесли в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мире мастеров

Также посетим Воскресенскую картинную галерею, филиал Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. Помимо художественных работ в музее представлены и предметы старины от глиняных горшочков до ткацкого станка, они стоят отдельного внимания посетителей. Если повезёт, застанем передвижные выставки и временные экспозиции.

Местные легенды

На обратном пути заедем к башкирским величественным горам-шиханам — Торатау, Куштау и Юрактау. Мы расскажем истории и легенды этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
  • Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии (возможно в аэропорт)
  • Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет в художественную галерею — 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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