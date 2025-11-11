Башкирия хранит природные богатства и старинные архитектурные памятники.
В этой поездке вы пройдёте по древним сопкам, взглянете на средневековые мавзолеи и услышите об истории региона — от времён Золотой Орды до вхождения в состав России. Полюбуетесь карстовым водоёмом и отдохнёте в термах. Самые смелые смогут занырнуть после горячей бани в ледяные воды озера.
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
10:00 — выезд из Уфы в Чишминский район
11:00 — посещение мавзолея Хусейн-бека, памятника 13 века на кладбище Акзират, а также мавзолея Тура-хана, который сохранился со времён Средневековья
11:30 — экскурсия по Евразийскому музею кочевых цивилизаций, где вы познакомитесь с бытом, традициями и историей народов, населявших регион
13:00 — обед в кафе, выезд к Голубому озеру
14:30 — прибытие к Голубому озеру, экскурсия с подъёмом на гору
15:00 — посещение банного комплекса. На территории у озера расположены пять небольших бань, кафе и душевые. После парной можно окунуться в озеро, температура которого держится на уровне +5°С круглый год
16:30 — выезд в Уфу
17:30–18:00 — прибытие в город
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Lada Largus, Subaru Forester или аналогичной модели, посещение музеев и терм
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дворца спорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 220 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вамЗадать вопрос
