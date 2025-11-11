Башкирия хранит природные богатства и старинные архитектурные памятники. В этой поездке вы пройдёте по древним сопкам, взглянете на средневековые мавзолеи и услышите об истории региона — от времён Золотой Орды до вхождения в состав России. Полюбуетесь карстовым водоёмом и отдохнёте в термах. Самые смелые смогут занырнуть после горячей бани в ледяные воды озера.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

10:00 — выезд из Уфы в Чишминский район

11:00 — посещение мавзолея Хусейн-бека, памятника 13 века на кладбище Акзират, а также мавзолея Тура-хана, который сохранился со времён Средневековья

11:30 — экскурсия по Евразийскому музею кочевых цивилизаций, где вы познакомитесь с бытом, традициями и историей народов, населявших регион

13:00 — обед в кафе, выезд к Голубому озеру

14:30 — прибытие к Голубому озеру, экскурсия с подъёмом на гору

15:00 — посещение банного комплекса. На территории у озера расположены пять небольших бань, кафе и душевые. После парной можно окунуться в озеро, температура которого держится на уровне +5°С круглый год

16:30 — выезд в Уфу

17:30–18:00 — прибытие в город

Организационные детали