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В гости к бабушке в Стерлибашево

Лейсан С.
Лейсан С. – Гид из Уфы
В гости к бабушке в Стерлибашево
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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В гости к бабушке в Стерлибашево
В гости к бабушке в Стерлибашево

Что вы увидите

  • Стерлибашево
  • Деревню Янгурча
  • Музеи
  • Старинная церковь в урочище Васильевка, селе которого уже не существует.
  • Пруд
  • Деревенская мечеть
  • Подворье бабушки
Приглашаем Вас в авторский тур "К бабушке в Стерлибашево!"
Село находится в 180 км от Уфы. Трансфер включен в стоимость тура.
В ходе экскурсии 🧭 Вам предложат попробовать вкусные блюда национальной кухни 🥧 от шеф-повара и познакомят с историей 📖 села Стерлибашево и деревни Янгурча в картинках, предметах старины и быта. ⠀
Стерлибашево - село где 100 лет назад были первые образовательные мусульманские центры (медресе), поэтому на Гербе района изображена открытая книга.
Бабушка расскажет о полезных свойствах трав и садовых растений, проведет мастер класс по изготовлению баурсака.
Вы получите в подарок рецепты национальных блюд башкирской и татарской кухни и консультации, как готовить их легко и быстро.

Мы предлагаем Вам:

    -здоровое питание из фермерских продуктов
    • национальные блюда башкирской и татарской кухни
    • чистота и комфорт места отдыха
    • отвлечение от гаджетов
    • познавательность, самобытная история
    Важно: заказы принимаются для группы от 4 человек
    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида
    • Питание
    Что не входит
    • Услуги переводчика за отдельную плату
    Начало и место завершения
    🚩 г. Уфа ул. Верхнеторговая площадь, 1
    В гости к бабушке в Стерлибашево
    В гости к бабушке в Стерлибашево
    В гости к бабушке в Стерлибашево

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лейсан С.
    Лейсан С.
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