Приглашаем Вас в авторский тур "К бабушке в Стерлибашево!"
Село находится в 180 км от Уфы. Трансфер включен в стоимость тура.
В ходе экскурсии 🧭 Вам предложат попробовать вкусные блюда национальной кухни 🥧 от шеф-повара и познакомят с историей 📖 села Стерлибашево и деревни Янгурча в картинках, предметах старины и быта. ⠀
Стерлибашево - село где 100 лет назад были первые образовательные мусульманские центры (медресе), поэтому на Гербе района изображена открытая книга.
Бабушка расскажет о полезных свойствах трав и садовых растений, проведет мастер класс по изготовлению баурсака.
Вы получите в подарок рецепты национальных блюд башкирской и татарской кухни и консультации, как готовить их легко и быстро.
Мы предлагаем Вам:
-здоровое питание из фермерских продуктов
- национальные блюда башкирской и татарской кухни
- чистота и комфорт места отдыха
- отвлечение от гаджетов
- познавательность, самобытная история
Важно: заказы принимаются для группы от 4 человек