Приглашаем Вас в авторский тур "К бабушке в Стерлибашево!"

Село находится в 180 км от Уфы. Трансфер включен в стоимость тура.

В ходе экскурсии 🧭 Вам предложат попробовать вкусные блюда национальной кухни 🥧 от шеф-повара и познакомят с историей 📖 села Стерлибашево и деревни Янгурча в картинках, предметах старины и быта. ⠀

Стерлибашево - село где 100 лет назад были первые образовательные мусульманские центры (медресе), поэтому на Гербе района изображена открытая книга.

Бабушка расскажет о полезных свойствах трав и садовых растений, проведет мастер класс по изготовлению баурсака.

Вы получите в подарок рецепты национальных блюд башкирской и татарской кухни и консультации, как готовить их легко и быстро.

Мы предлагаем Вам:

-здоровое питание из фермерских продуктов

национальные блюда башкирской и татарской кухни

чистота и комфорт места отдыха

отвлечение от гаджетов

познавательность, самобытная история

Важно: заказы принимаются для группы от 4 человек