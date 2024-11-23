Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по одной из самых самобытных жемчужин Башкирии — древнему городу Бирску! Основанный в 1663 году, Бирск сохранил свою неповторимую атмосферу старины, и вы сможете окунуться в его богатую историю и культуру.

Бирск купеческий

Вы отыщете следы купечества и увидите особняки 19–20 веков, Октябрьскую площадь и величественный Свято-Троицкий собор — самый большой в Башкирии. Побываете в Михаило-Архангельском храме и полюбуетесь уникальными иконами. Посетите мастерскую в доме купца Чиркова и исторический музей, где хранится память о жизни города. В парке «Соколок» насладитесь панорамой реки со смотровой площадки. А гид поделится историями о купеческих особняках и их прежних обитателях.

Монастырь Святые кустики

Вы откроете тайну такого необычного названия и услышите о чудесах, которые здесь происходили. Познакомитесь с древней историей монастыря. Узнаете, когда он был построен — и как здесь возрождалась жизнь в постсоветское время. Полюбуетесь интересной архитектурой, попробуете свежеиспечённый хлеб и варенье из монастырской лавки. А если захотите — сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник. Важная информация: