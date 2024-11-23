Башкирия богата чудесами — и мы с радостью познакомим вас с ними. Вы посетите одно из самых самобытных мест республики — Бирск. И окунётесь в атмосферу старинного города (ведь он был основан аж в 1663 году!). Увидите монастырь Святые кустики — кусочек Византии неподалёку от Уфы. И узнаете о чудесах, которые здесь происходили.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по одной из самых самобытных жемчужин Башкирии — древнему городу Бирску! Основанный в 1663 году, Бирск сохранил свою неповторимую атмосферу старины, и вы сможете окунуться в его богатую историю и культуру.
Бирск купеческий
Вы отыщете следы купечества и увидите особняки 19–20 веков, Октябрьскую площадь и величественный Свято-Троицкий собор — самый большой в Башкирии. Побываете в Михаило-Архангельском храме и полюбуетесь уникальными иконами. Посетите мастерскую в доме купца Чиркова и исторический музей, где хранится память о жизни города. В парке «Соколок» насладитесь панорамой реки со смотровой площадки. А гид поделится историями о купеческих особняках и их прежних обитателях.
Монастырь Святые кустики
Вы откроете тайну такого необычного названия и услышите о чудесах, которые здесь происходили. Познакомитесь с древней историей монастыря. Узнаете, когда он был построен — и как здесь возрождалась жизнь в постсоветское время. Полюбуетесь интересной архитектурой, попробуете свежеиспечённый хлеб и варенье из монастырской лавки. А если захотите — сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник. Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и обед.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda CRV или Nissan Teana, время в пути в одну сторону — примерно 1,5 часа.
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед, билет в исторический музей — 100 ₽ за чел. и мастер–класс в доме Чиркова — 300 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности Бирска
- Монастырь Святые кустики
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет в исторический музей - 100 рублей за чел.
- Мастер-класс в доме Чиркова - 300 ₽ за чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
- Возьмите с собой воду и обед
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda CRV или Nissan Teana, время в пути в одну сторону - примерно 1,5 часа
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед, билет в исторический музей - 100 ₽ за чел. и мастер-класс в доме Чиркова - 300 ₽ за чел
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Уфы
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовное путешествие по Уфе
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:30
24 ноя в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Лимонарии
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
Начало: У места Вашего проживания
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
11 900₽ за всё до 3 чел.