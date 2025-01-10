Присоединяйтесь к захватывающей экскурсии по Башкирии и Марий Эл! Посетим исторические достопримечательности Бирска и насладимся видами парка «Соколок».
Погрузимся в культуру марийского народа в селе Бахтыбаево и завершим день у векового дуба, загадывая желания.
Погрузимся в культуру марийского народа в селе Бахтыбаево и завершим день у векового дуба, загадывая желания.
Описание экскурсииОтправной точкой нашей незабываемой экскурсии будет город Бирск, основанный, внимание, аж в 1663 году. Что вас ждет:• Мы посетим ЮОктябрьскую («Троицкую») площадь, окруженную архитектурным ансамблем купеческих домов 19-20 веков, сохраненных в первозданном виде, в центре которых красуется самый большой в Башкирии «Свято-Троицкий Собор» — визитная карточка г. Бирска.
- Обязательно посетим исторический музей и гончарную мастерскую, расположенную в доме купца «Чиркова».
- Далее вас ждет парк «Соколок», который поразит невероятно прекрасными видами на Бельские просторы со смотровой площадки.
- Следующим, требующим нашего пристального внимания, будет Михайло-Архангельский храм, историческое место с невероятной энергетикой, здесь вы увидите старинные уникальные иконы, обогатитесь интереснейшей информацией, которую вам поведает гид-экскурсовод.
- Во второй половине дня мы погрузимся в многогранную культуру марийского народа и посетим интереснейшее село Бахтыбаево. В начале вас ждет необычайно содержательное знакомство с экспозицией общественного этнографического музея народа мари, где радушно встретят в национальных костюмах, покажут уникальную многолетнюю коллекцию, расскажут про обычаи и про культуру марийцев, про одежду и смысл орнаментов, обязательно угостят чаем с медом и блинчиками.
- Ну и заключительным штрихом поездки станет посещение необычного памятника — Векового дуба, которому как и селу более 300 лет. Это величественное дерево неким образом считается волшебным, местные советуют туристам загадывать заветные желания, записывать их и помещать в специальное место, в самом дубе. Марийцы уверяют, что загаданное чудесным образом исполняется. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и обед.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности Бирска
- Село Бахтыбаево
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет в исторический музей - 100 рублей
- Входной билет в деревню Бахтыбаево - 1000 рублей
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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