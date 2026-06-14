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Этим самым человеком оказалась Рушана, она быстро откликнулась, уточнила все детали, вплоть до того, что нас забрала с места проживания и так началось наше знакомство с Уфой. Маршрут был построен грамотно, рассказы о знаковых событиях и местах были содержательны и интересны всем участникам, это при том, что возраст варьировался от 10 до 66 лет. Помимо этого нам были даны рекомендации о посещении иных мест, которые могли бы быть нам интересны. По Рушане видно, что она любит свой город и это ещё больше располагает. В общем вся наша компания осталась довольна!