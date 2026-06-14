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Влюбиться в Уфу за 3 часа

Почувствовать характер города через старинные улицы, широкие проспекты и живые истории
Приглашаю понять Уфу через контраст двух её полюсов: исторического купеческого центра и сталинского севера — и соединяющей их главной артерии длиной в 11 километров.

Вы пройдёте пешком по старой Уфе, а потом проедете по проспекту Октября в бывший город Черниковск, чтобы увидеть, как социалистический ампир соседствует с современной жизнью.
5
1 отзыв
Влюбиться в Уфу за 3 часа
Влюбиться в Уфу за 3 часа
Влюбиться в Уфу за 3 часа

Описание экскурсии

Смотровая площадка у водонапорной башни.

Пешеходная часть (исторический центр): купеческие особняки и старые улочки уходящей Уфы, креативное пространство «Арт-квадрат», торжественная Советская площадь.

Проезд по одной из самых длинных улиц страны — Проспекту Октября.

В северной части: восьмиэтажки и Дворец культуры Орджоникидзе.

Темы

Я по образованию экономист, работала пиарщиком в банке и деловым журналистом. Многие истории, которые я расскажу, когда-то появлялись на страницах редактируемых мною сайтов. Поэтому мой взгляд на Уфу — взгляд профессионального медийщика. Вы узнаете, что самого крутого построено и строится в Уфе, какие знаменитости родились и жили здесь и какие у них взаимоотношения с родиной сейчас. А также — куда исчезает старая Уфа и что вырастет на её месте, где уфимцы проводят вечера — и сколько это стоит.

Организационные детали

  • Трансфер — на комфортабельном кроссовере
  • По пути мы можем зайти в кофейню, оплата заказа за ваш счёт

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рушана
Рушана — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Показываю Уфу глазами современного жителя, журналиста и пиарщика, который держит руку на пульсе города. Моя Уфа — это микс купеческого наследия, башкирских легенд, современного искусства, классных ресторанов, рока и рэпа. Гуляем по Уфе динамично и нескучно: увидим всё, что нельзя пропустить гостю города, и не устанем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Были проездом в этом прекрасном городе, заранее не было возможности подумать об экскурсии по городу, однако за пару часов удалось найти человека, который бы согласился приобщиться нас к истории города.
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Этим самым человеком оказалась Рушана, она быстро откликнулась, уточнила все детали, вплоть до того, что нас забрала с места проживания и так началось наше знакомство с Уфой. Маршрут был построен грамотно, рассказы о знаковых событиях и местах были содержательны и интересны всем участникам, это при том, что возраст варьировался от 10 до 66 лет. Помимо этого нам были даны рекомендации о посещении иных мест, которые могли бы быть нам интересны. По Рушане видно, что она любит свой город и это ещё больше располагает. В общем вся наша компания осталась довольна!

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