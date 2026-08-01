Я расскажу об Угличе и Мышкине, их жителях и ярких исторических личностях, от князя Андрея Углицкого до купцов-благотворителей. Посетим несколько музеев и осмотрим памятники архитектуры 15–19 веков: кремль, палаты, храмы.
Увидим уникальный гидроузел на Волге и поговорим об утратах 20 столетия — Покровском и Кассианове монастырях. А также побеседуем о дне сегодняшнем и перспективах обоих городов.
Увидим уникальный гидроузел на Волге и поговорим об утратах 20 столетия — Покровском и Кассианове монастырях. А также побеседуем о дне сегодняшнем и перспективах обоих городов.
Описание экскурсии
9:00–11:00 — Углич
- Угличский кремль.
- Палаты удельных князей.
- Церковь Димитрия на Крови.
- Спасо-Преображенский собор.
11:00–11:40 — дорога в Мышкин
- Окрестности Углича и Мышкина.
- Левый берег Волги.
- Дамба Угличского гидроузла — части каскада Верхневолжских ГЭС.
11:40–14:00 — Мышкин
- Музей столицы лоцманов.
- Музей мыши.
- Музей малых форм крестьянской архитектуры.
- Выставка ретротехники «Самоходъ».
- Успенская площадь.
14:00–15:40 — возвращение в Углич
Организационные детали
- Едем на вашей машине, входные билеты оплачиваются дополнительно.
- Доступна аренда авто с водителем: микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter (до 18 чел.) — 10 000 ₽, автобус Yutong (до 25 чел.) — 16 000 ₽. В стоимость входят 2 часа ожидания, каждый последующий час оплачивается отдельно по 1000 ₽.
- Возможно проведение в детском формате: интерактив + экскурсия в Музее мыши и Мышиных палатах. Подробности уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Церковь Димитрия на Крови — 150 ₽ взрослый, 120 ₽ детский, 140 ₽ пенсионный.
- Угличский кремль — 1000 ₽ за группу (до 25 чел.).
- Музейный комплекс Мышкина — 500 ₽ взрослый, 300 ₽ детский.
- Гид по экспозициям в Мышкине (по желанию) — 1500 ₽ за группу (до 25 чел.).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 771 туриста
По образованию я историк. Более 20 лет работаю гидом в Угличе, совмещая это с преподавательской деятельностью. С радостью познакомлю вас с любимым городом.
Входит в следующие категории Углича
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