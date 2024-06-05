А Александр Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!

И Ирина Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.

Ю Юлия Сказочный Углич Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.

А Абрамова Сказочный Углич Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.

А Анна Сказочный Углич Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!

М Михаил Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля читать дальше Подстраивается с рассказом, сама задаёт вопросы, но не такие, чтобы почувствовать себя не знающим историю, а интересные и логические! Спасибо большое. Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.

А Ангелина Неповторимый и незабываемый Углич Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)

Н Наталья Неповторимый и незабываемый Углич Добрый день! Посещение Углича, совпало с праздником 8 марта. Встреча с гидом состоялась вовремя, экскурсия была очень познавательная. Наталья, хорошо знает историю своего города и с душой нам поведала все интересные факты. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное, летом вернемся!

Е Екатерина Неповторимый и незабываемый Углич Спасибо большое за экскурсию с гидом Натальей. Гид,Наталья, предложила несколько маршрутов, так как мы были первый раз, то выбрали посещение Кремля. Экскурсия прошла великолепно,материал очень интересный,плюс посещение церкви на Крови, соборов. Время пролетело быстро, будем рекомендовать.