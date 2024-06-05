Экскурсии на ГЭС из Углича

Найдено 5 экскурсий в категории «ГЭС» в Угличе, цены от 3 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
«Белоснежный Воскресенский монастырь и вид на угличскую ГЭС станут ярким завершением экскурсии»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
265 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
«На вашем автомобиле мы отправимся на обзорную экскурсию по городу: проедем по строениям угличской ГЭС и шлюза и посетим Алексеевский женский монастырь, основанный в XIV столетии»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«🏭 В завершение вы выйдете на волжский берег и увидите потрясающую Угличскую ГЭС, где услышите историю её строительства и взглянете на старые фотографии этим мест»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Красивая прогулка по Волге с личным гидом
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
14 отзывов
Прогулка по Волге с персональным гидом в Угличе
Проведите незабываемое время на частном катере по Волге в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его достопримечательностях. (160 symbols)
Начало: В парке Победы
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
47003 995 за всё до 4 чел.
Углич - душа русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
«На набережной Волги поговорим об одной из старейших ГЭС в нашей стране и о том, какими силами она возводилась»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Сказочный Углич
    Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
  • А
    Абрамова
    25 мая 2024
    Сказочный Углич
    Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Сказочный Углич
    Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!
    Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!
  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.
    читать дальше

    Подстраивается с рассказом, сама задаёт вопросы, но не такие, чтобы почувствовать себя не знающим историю, а интересные и логические! Спасибо большое.

  • А
    Ангелина
    11 мая 2024
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Добрый день! Посещение Углича, совпало с праздником 8 марта. Встреча с гидом состоялась вовремя, экскурсия была очень познавательная. Наталья, хорошо знает историю своего города и с душой нам поведала все интересные факты. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное, летом вернемся!
  • Е
    Екатерина
    8 октября 2023
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Спасибо большое за экскурсию с гидом Натальей. Гид,Наталья, предложила несколько маршрутов, так как мы были первый раз, то выбрали посещение Кремля. Экскурсия прошла великолепно,материал очень интересный,плюс посещение церкви на Крови, соборов. Время пролетело быстро, будем рекомендовать.
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Прекрасная прогулка для семей с детьми - чтобы заинтересовать городом ненавязчиво и без долгих рассказов обо всех окрестных церквях. Посмотрели
    читать дальше

    на ГЭС с воды, рассмотрели Кремль и храм Димитрия, а потом поехали купаться с ветерком! Чудесно провели время. Но надо учитывать, что удовольствие не из дешевых, если брать несколько часов.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сказочный Углич
  2. Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
  3. Неповторимый и незабываемый Углич
  4. Красивая прогулка по Волге с личным гидом
  5. Углич - душа русской провинции
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "ГЭС" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 4 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Угличе на 2024 год по теме «ГЭС», 348 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам