1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
«Белоснежный Воскресенский монастырь и вид на угличскую ГЭС станут ярким завершением экскурсии»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
«На вашем автомобиле мы отправимся на обзорную экскурсию по городу: проедем по строениям угличской ГЭС и шлюза и посетим Алексеевский женский монастырь, основанный в XIV столетии»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«🏭 В завершение вы выйдете на волжский берег и увидите потрясающую Угличскую ГЭС, где услышите историю её строительства и взглянете на старые фотографии этим мест»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
Прогулка по Волге с персональным гидом в Угличе
Проведите незабываемое время на частном катере по Волге в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его достопримечательностях. (160 symbols)
Начало: В парке Победы
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
47003 995₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
«На набережной Волги поговорим об одной из старейших ГЭС в нашей стране и о том, какими силами она возводилась»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
- ЮЮлия30 мая 2024Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
- ААбрамова25 мая 2024Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
- ААнна18 мая 2024Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!
- ММихаил12 мая 2024Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.
- ААнгелина11 мая 2024Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
- ННаталья14 марта 2024Добрый день! Посещение Углича, совпало с праздником 8 марта. Встреча с гидом состоялась вовремя, экскурсия была очень познавательная. Наталья, хорошо знает историю своего города и с душой нам поведала все интересные факты. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное, летом вернемся!
- ЕЕкатерина8 октября 2023Спасибо большое за экскурсию с гидом Натальей. Гид,Наталья, предложила несколько маршрутов, так как мы были первый раз, то выбрали посещение Кремля. Экскурсия прошла великолепно,материал очень интересный,плюс посещение церкви на Крови, соборов. Время пролетело быстро, будем рекомендовать.
- ЕЕлена21 августа 2023Прекрасная прогулка для семей с детьми - чтобы заинтересовать городом ненавязчиво и без долгих рассказов обо всех окрестных церквях. Посмотрели
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «ГЭС»
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