Об экскурсии

Программа стартует с обзорной экскурсии по Угличу. Вы познакомитесь с Алексеевским женским действующим монастырём, знаменитой церковью Димитрия-на-Крови, ансамблем Воскресенского монастыря, Спасо-Преображенским собором. Оцените Красноармейский бульвар вдоль красавицы-Волги.

А ещё вы побываете в музее Гидроэнергетики России. Экспозиции, расположенные на территории режимного объекта, интересны и взрослым, и детям. Три этажа, одиннадцать залов, множество экспонатов. Вы узнаете о строительстве ГЭС, которое велось в 1935—1955 годах. Экскурсовод увлекательно расскажет о развитии гидроэнергетики в Советском Союзе и современной России, о выдающихся специалистах отрасли, о современных российских и зарубежных ГЭС. Также здесь представлены экспозиции, посвященные воде и перспективным планам развития гидроэнергетики.