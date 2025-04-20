Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная «Чайка»: погружение в историю Углича и часового завода
Путешествие в прошлое Углича и знакомство с историей часового завода «Чайка» ждут вас на этой экскурсии
Начало: Успенская площадь
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил20 апреля 2025Отличная экскурсия! Наталья - очень эрудированный профессиональный гид, показала все основные достопримечательности Углича и рассказала множество интересных вещей о них и не только. Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Угличем!
- ННаталья11 апреля 2025Познавательно, интересно, но холодно😀 Спасибо за экскурсию!
- ААлександра24 марта 2025Замечательная прогулка по Угличу, приятный не навязчивый рассказ, красивые локации.
- ААнна14 июля 2024Музей отличный, поимо самой ГЭС он проливает свет на жизнь страны во время её строительства, затрагивает многие технические вопросы, но
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Чайный домик с музеем купечества»
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