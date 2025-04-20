Музей деревянного зодчества

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей деревянного зодчества» в Угличе, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3500 ₽ за экскурсию
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Пешая
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
Купеческое чаепитие в историческом доме Евреиновых в Угличе
Погрузитесь в атмосферу старины, наслаждаясь чаепитием из дровяного самовара в доме купцов Евреиновых
Начало: Ул. Ярославская, д. 9
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 11:30
5 мая в 10:30
850 ₽ за человека
Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    20 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Отличная экскурсия! Наталья - очень эрудированный профессиональный гид, показала все основные достопримечательности Углича и рассказала множество интересных вещей о них и не только. Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Угличем!
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Познавательно, интересно, но холодно😀 Спасибо за экскурсию!
  • А
    Александра
    24 марта 2025
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Замечательная прогулка по Угличу, приятный не навязчивый рассказ, красивые локации.
  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
    Музей отличный, поимо самой ГЭС он проливает свет на жизнь страны во время её строительства, затрагивает многие технические вопросы, но
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    простым и понятным языком. Так же очень интересноа интерактивная часть музея. Очень жаль что мало времени уделили экспонатам на территории, а это натуральные механизмы и детали ГЭС. Я всем рекомендую посетить музей.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Музей деревянного зодчества»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
  2. Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
  3. Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Угличский Кремль
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Кремль
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Алексеевский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Угличу в мае 2025
Сейчас в Угличе в категории "Музей деревянного зодчества" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 5500. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Угличе на 2025 год по теме «Музей деревянного зодчества», 92 ⭐ отзыва, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль