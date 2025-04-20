Музей истории Углича – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории Углича» в Угличе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Пешая
2.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3500 ₽ за экскурсию
Душа русской провинции - красавец Углич
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Душа русской провинции - красавец Углич: история, архитектура, ГЭС
Познакомьтесь с уникальным городом Углич, его историей и культурным наследием. Экскурсия откроет самые яркие страницы его прошлого
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7 мая в 09:00
8 мая в 09:00
5600 ₽ за человека
Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Музей истории Углича»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
  2. Душа русской провинции - красавец Углич
  3. Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Угличский Кремль
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Кремль
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Алексеевский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Угличу в мае 2025
Сейчас в Угличе в категории "Музей истории Углича" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5600. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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