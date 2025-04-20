читать дальше простым и понятным языком. Так же очень интересноа интерактивная часть музея. Очень жаль что мало времени уделили экспонатам на территории, а это натуральные механизмы и детали ГЭС. Я всем рекомендую посетить музей.

Музей отличный, поимо самой ГЭС он проливает свет на жизнь страны во время её строительства, затрагивает многие технические вопросы, но