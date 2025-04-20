Музей тюремного искусства – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей тюремного искусства» в Угличе, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3500 ₽ за экскурсию
Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Легендарная «Чайка»
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная «Чайка»: погружение в историю Углича и часового завода
Путешествие в прошлое Углича и знакомство с историей часового завода «Чайка» ждут вас на этой экскурсии
Начало: Успенская площадь
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    20 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Отличная экскурсия! Наталья - очень эрудированный профессиональный гид, показала все основные достопримечательности Углича и рассказала множество интересных вещей о них и не только. Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Угличем!
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Познавательно, интересно, но холодно😀 Спасибо за экскурсию!
  • А
    Александра
    24 марта 2025
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Замечательная прогулка по Угличу, приятный не навязчивый рассказ, красивые локации.
  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
    Музей отличный, поимо самой ГЭС он проливает свет на жизнь страны во время её строительства, затрагивает многие технические вопросы, но
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    простым и понятным языком. Так же очень интересноа интерактивная часть музея. Очень жаль что мало времени уделили экспонатам на территории, а это натуральные механизмы и детали ГЭС. Я всем рекомендую посетить музей.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Музей тюремного искусства»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
  2. Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
  3. Легендарная «Чайка»
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Угличский Кремль
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Кремль
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Алексеевский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Угличу в мае 2025
Сейчас в Угличе в категории "Музей тюремного искусства" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Угличе на 2025 год по теме «Музей тюремного искусства», 83 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль