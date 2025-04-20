М Михаил Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Отличная экскурсия! Наталья - очень эрудированный профессиональный гид, показала все основные достопримечательности Углича и рассказала множество интересных вещей о них и не только. Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Угличем!

Н Наталья Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Познавательно, интересно, но холодно😀 Спасибо за экскурсию!

А Александра Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Замечательная прогулка по Угличу, приятный не навязчивый рассказ, красивые локации.

Т Татьяна Углич мистический: вечерняя прогулка Экскурсия очень познавательная, спасибо большое Олегу, узнали много об Угличе и попутно ещё много интересных фактов, рекомендую эту экскурсию для родителей с подростками, мой сын слушал не отвлекаясь, что очень показательно 😀😀

Д Дарья Углич мистический: вечерняя прогулка Всё отлично, большое спасибо Олегу за проведенную экскурсию)

О Ольга Углич мистический: вечерняя прогулка Все отлично, нам понравилось