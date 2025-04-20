Музей водки – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей водки» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Пешая
2.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3500 ₽ за экскурсию
Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Углич мистический: вечерняя прогулка
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
Расписание: Пт, Сб, Вс в 18:00
Завтра в 17:30
3 мая в 17:30
900 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Музей водки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
  2. Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
  3. Углич мистический: вечерняя прогулка
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Угличский Кремль
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Кремль
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Алексеевский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Угличу в мае 2025
Сейчас в Угличе в категории "Музей водки" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 5500. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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