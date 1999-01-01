Об экскурсии

Пешеходная экскурсия по Угличу — это погружение в историю, позволяющее ощутить обаяние одной из российских туристических жемчужин. У вас будет возможность осмотреть Алексеевский или Воскресенский монастырь, на выбор.

Неизменно впечатляет гостей города шатровая трапезная церковь Алексеевского женского монастыря. Неспроста её прозвали «Дивной». Ну а Воскресенский мужской монастырь, украшающий берег Волги, был закрыт в 20-х годах прошлого века. Возродили его только в 1999 году. Сегодня ансамбль включает большой Воскресенский собор с двумя приделами, звонницу с церковью Марии Египетской, трапезную палату с церковью Одигитрии, над которой возвышается часовая башня. Интересно, что все здания монастыря выстроены в одну линию и соединены галереей.

Конечно же, вы увидите другие знаковые места Углича, в том числе церковь Дмитрия на Крови, собор Спаса Преображения и остальные памятники местного Кремля.