Дом купцов Евреиновых – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом купцов Евреиновых» в Угличе, цены от 850 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Углич
Пешая
3 часа
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Завтра в 10:00
9 мар в 10:00
2975 ₽3500 ₽ за всё до 10 чел.
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Пешая
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
Купеческое чаепитие в историческом доме Евреиновых в Угличе
Погрузитесь в атмосферу старины, наслаждаясь чаепитием из дровяного самовара в доме купцов Евреиновых
Начало: Ул. Ярославская, д. 9
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
850 ₽ за человека
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
15 мар в 13:00
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 марта 2025
    Знакомьтесь, Углич
    Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию по Угличу! Этот день стал настоящим путешествием в прошлое и подарил массу ярких
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    впечатлений. Особое спасибо нашему экскурсоводу Марине! Её глубокие знания, любовь к городу и увлекательный рассказ сделали экскурсию по-настоящему незабываемой. Марина не просто показывала достопримечательности, а буквально оживляла историю, рассказывая о событиях и людях с такой теплотой, что хотелось слушать её бесконечно. Я даже представить себе не могла, что в таком небольшом городе столько интересных достопримечательностей и интересных событий. Мы посетили Угличский кремль, где погрузились в трагическую историю царевича Димитрия, увидели величественный Спасо-Преображенский собор и насладились видами на Волгу.

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  • Я
    Яна
    27 октября 2024
    Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
    Замечательное место. Узнали много интересных фактов о том, как проводилось чаепитие. Приветливый персонал. Возможность сделать памятные фото и просто хорошо провести время. Очень рекомендую.
  • С
    Светлана
    15 сентября 2024
    Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
    Атмосферное чаепитие в купеческом доме. Понравилось, что экскурсию проводят при любом количестве посетителей. Поэтому как индивидуальная и поэтому немного дороже,
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    чем групповая. но зато в любой день и в любой час. Для нас это было удобно. Еще нам подошло, что экскурсия "сидячая". Что нам хотелось бы добавить, чтобы побольше истории Углича, про чаепитие можно поменьше. Ну это я про себя)

  • Д
    Дмитрий
    18 июля 2024
    Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
    Недавно посетили экскурсию "Купеческое чаепитие" и остались под большим впечатлением! Экскурсия погрузила нас в удивительный мир прошлых веков, позволяя почувствовать
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    атмосферу купеческого быта. Гид была великолепна: её увлекательные рассказы и глубокие знания сделали каждую минуту незабываемой. Особого внимания заслуживает само чаепитие: душистый чай и вкуснейшие угощения добавили мероприятию особого шарма и подлинности. Единственный небольшой минус – это цена. На мой взгляд, она немного завышена для данного мероприятия. Однако, несмотря на это, опыт был очень положительным и экскурсия стоит того, чтобы на неё пойти хотя бы раз. Рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет через чаепитие прикоснуться к прошлому!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Дом купцов Евреиновых»

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  1. Знакомьтесь, Углич
  2. Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
  3. Здравствуй, Углич
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Угличский Кремль
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Палаты угличских князей
  8. Кремль
  9. Богоявленский монастырь
  10. Алексеевский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Угличу в марте 2025
Сейчас в Угличе в категории "Дом купцов Евреиновых" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 2975 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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