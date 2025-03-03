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15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Завтра в 10:00
9 мар в 10:00
2975 ₽
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Купеческое чаепитие в историческом доме Евреиновых в Угличе
Погрузитесь в атмосферу старины, наслаждаясь чаепитием из дровяного самовара в доме купцов Евреиновых
Начало: Ул. Ярославская, д. 9
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
850 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
15 мар в 13:00
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 марта 2025Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию по Угличу! Этот день стал настоящим путешествием в прошлое и подарил массу ярких
- ЯЯна27 октября 2024Замечательное место. Узнали много интересных фактов о том, как проводилось чаепитие. Приветливый персонал. Возможность сделать памятные фото и просто хорошо провести время. Очень рекомендую.
- ССветлана15 сентября 2024Атмосферное чаепитие в купеческом доме. Понравилось, что экскурсию проводят при любом количестве посетителей. Поэтому как индивидуальная и поэтому немного дороже,
- ДДмитрий18 июля 2024Недавно посетили экскурсию "Купеческое чаепитие" и остались под большим впечатлением! Экскурсия погрузила нас в удивительный мир прошлых веков, позволяя почувствовать
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Дом купцов Евреиновых»
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