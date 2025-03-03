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атмосферу купеческого быта. Гид была великолепна: её увлекательные рассказы и глубокие знания сделали каждую минуту незабываемой. Особого внимания заслуживает само чаепитие: душистый чай и вкуснейшие угощения добавили мероприятию особого шарма и подлинности. Единственный небольшой минус – это цена. На мой взгляд, она немного завышена для данного мероприятия. Однако, несмотря на это, опыт был очень положительным и экскурсия стоит того, чтобы на неё пойти хотя бы раз. Рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет через чаепитие прикоснуться к прошлому!