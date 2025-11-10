Экскурсия в Иволгинский дацан из Улан-Удэ открывает двери в мир буддийской культуры Бурятии. Монах проведёт вас по территории комплекса, расскажет об истории и архитектуре храмов.Вы увидите, как проходят буддийские службы,

услышите мантры и узнаете о значении ритуальных предметов. Главная святыня дацана - нетленные мощи ламы Итигэлова, поражающие своей сохранностью. Включены входные билеты и традиционные подарки, что делает поездку ещё более привлекательной

Описание экскурсии

Знакомство с буддийской культурой

Монах проведёт вас по территории дацана, расскажет об истории его создания, архитектуре храмов и символике буддийских ступ. Вы узнаете о повседневной жизни монахов, их обетах и медитативных практиках.

Ритуалы и обряды

Вы увидите, как проходят буддийские службы (хуралы), услышите мантры в исполнении лам и выясните, как совершаются подношения божествам. Узнаете о традициях использования молитвенных барабанов (хурдэ), кручение которых очищает карму.

Нетленные мощи ламы Итигэлова

Вы увидите главную святыню дацана – тело ламы Итигэлова, которое после 75 лет пребывания в земле осталось практически нетленным. Учёные до сих пор не могут объяснить этот феномен.

В дацане по желанию за дополнительную плату вы можете приобрести буддийские сувениры и обереги, а также проконсультироваться у ламы-лекаря и ламы-астролога.

Организационные детали