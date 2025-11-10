Путешествие в Иволгинский дацан подарит вам уникальную возможность узнать о буддийских традициях и увидеть нетленные мощи ламы Итигэлова
Экскурсия в Иволгинский дацан из Улан-Удэ открывает двери в мир буддийской культуры Бурятии. Монах проведёт вас по территории комплекса, расскажет об истории и архитектуре храмов.
Вы увидите, как проходят буддийские службы, читать дальше
услышите мантры и узнаете о значении ритуальных предметов. Главная святыня дацана - нетленные мощи ламы Итигэлова, поражающие своей сохранностью. Включены входные билеты и традиционные подарки, что делает поездку ещё более привлекательной
Монах проведёт вас по территории дацана, расскажет об истории его создания, архитектуре храмов и символике буддийских ступ. Вы узнаете о повседневной жизни монахов, их обетах и медитативных практиках.
Ритуалы и обряды
Вы увидите, как проходят буддийские службы (хуралы), услышите мантры в исполнении лам и выясните, как совершаются подношения божествам. Узнаете о традициях использования молитвенных барабанов (хурдэ), кручение которых очищает карму.
Нетленные мощи ламы Итигэлова
Вы увидите главную святыню дацана – тело ламы Итигэлова, которое после 75 лет пребывания в земле осталось практически нетленным. Учёные до сих пор не могут объяснить этот феномен.
В дацане по желанию за дополнительную плату вы можете приобрести буддийские сувениры и обереги, а также проконсультироваться у ламы-лекаря и ламы-астролога.
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе Fiat Ducato или Mercedes-Benz Sprinter
Входной билет в дацан и традиционный подарок-подношение включены
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 280 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам читать дальше
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!