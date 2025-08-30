Богиня Янжима — покровительница искусств, наук и ремёсел, материнства и учащихся. К ней едут со всего света просить о детях, семейном счастье и творческом вдохновении. Её нерукотворный лик случайно нашли весной 2005 года, а уже в 2009 начали строительство дворца. Говорят, что Янжима творит чудеса. Готовы проверить?
Описание экскурсии
По дороге к лику богини Янжимы сделаем остановку на Маяке в Байкальской гавани, а также в местности “Каменная Черепаха”.
Затем доберёмся до села Улюн, где вас ждёт вкусный обед.
Доедем до местности Улзуха, где и находится дворец богини Янжимы. Посетим дацан, где вы наберётесь сил и энергии, а ещё насладитесь уникальной природой этого места. По желанию посетите ламу-астролога и сделаете ритуал подношения.
К лику Танцующей богини мы прогуляемся по живописной экотропе. Считается, что если вам удастся увидеть Янжиму на камне, то удача обязательно улыбнётся.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер микроавтобусе Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter или другом авто схожего класса, обед
- Дополнительные расходы: посещение ламы-астролога — по желанию; подношение богине — возьмите с собой конфеты, печенье, молоко, водку и куклу
- Экскурсию проведёт один из гидов из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ербанова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 280 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вамЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
30 авг 2025
Отзыв о туре «7 чудес света по Байкалу» (27 августа)
Первоначально я записался на тур из Улан-Удэ к волшебной богине Янжиме. Долго выбирал между несколькими маршрутами и в итоге остановился на
Первоначально я записался на тур из Улан-Удэ к волшебной богине Янжиме. Долго выбирал между несколькими маршрутами и в итоге остановился на
Мария
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Благодарим вас за обратную связь! Нам очень жаль, что у Вас не получилось посетить выбранную изначально экскурсию.
Поясняем: тур к Богине
Благодарим вас за обратную связь! Нам очень жаль, что у Вас не получилось посетить выбранную изначально экскурсию.
Поясняем: тур к Богине
С
Светлана
15 июл 2025
Чудесные виды, экскурсия на целый день, но оно того стоит
