Богиня Янжима — покровительница искусств, наук и ремёсел, материнства и учащихся. К ней едут со всего света просить о детях, семейном счастье и творческом вдохновении. Её нерукотворный лик случайно нашли весной 2005 года, а уже в 2009 начали строительство дворца. Говорят, что Янжима творит чудеса. Готовы проверить?

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

По дороге к лику богини Янжимы сделаем остановку на Маяке в Байкальской гавани, а также в местности “Каменная Черепаха”.

Затем доберёмся до села Улюн, где вас ждёт вкусный обед.

Доедем до местности Улзуха, где и находится дворец богини Янжимы. Посетим дацан, где вы наберётесь сил и энергии, а ещё насладитесь уникальной природой этого места. По желанию посетите ламу-астролога и сделаете ритуал подношения.

К лику Танцующей богини мы прогуляемся по живописной экотропе. Считается, что если вам удастся увидеть Янжиму на камне, то удача обязательно улыбнётся.

Организационные детали