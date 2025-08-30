Мои заказы

Из Улан-Удэ - к волшебной богине Янжиме

Увидеть главную святыню Бурятии и попросить о сокровенном, погулять по набережной Байкала
Богиня Янжима — покровительница искусств, наук и ремёсел, материнства и учащихся. К ней едут со всего света просить о детях, семейном счастье и творческом вдохновении. Её нерукотворный лик случайно нашли весной 2005 года, а уже в 2009 начали строительство дворца. Говорят, что Янжима творит чудеса. Готовы проверить?
Из Улан-Удэ - к волшебной богине Янжиме
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

По дороге к лику богини Янжимы сделаем остановку на Маяке в Байкальской гавани, а также в местности “Каменная Черепаха”.

Затем доберёмся до села Улюн, где вас ждёт вкусный обед.

Доедем до местности Улзуха, где и находится дворец богини Янжимы. Посетим дацан, где вы наберётесь сил и энергии, а ещё насладитесь уникальной природой этого места. По желанию посетите ламу-астролога и сделаете ритуал подношения.

К лику Танцующей богини мы прогуляемся по живописной экотропе. Считается, что если вам удастся увидеть Янжиму на камне, то удача обязательно улыбнётся.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер микроавтобусе Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter или другом авто схожего класса, обед
  • Дополнительные расходы: посещение ламы-астролога — по желанию; подношение богине — возьмите с собой конфеты, печенье, молоко, водку и куклу
  • Экскурсию проведёт один из гидов из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стандартный билет8900 ₽
Мария
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 280 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам
читать дальше

Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!

А
Алексей
30 авг 2025
Отзыв о туре «7 чудес света по Байкалу» (27 августа)

Первоначально я записался на тур из Улан-Удэ к волшебной богине Янжиме. Долго выбирал между несколькими маршрутами и в итоге остановился на
читать дальше

этом, внёс предоплату и уже предвкушал поездку. Однако поздно вечером накануне мне сообщили, что группа переполнена и поехать именно в этот тур я не смогу.

К сожалению, выбрать заново из тех туров, что я рассматривал ранее, было уже поздно. Пришлось брать то, что предложила компания взамен. Подходящих вариантов почти не было, но я остановился на поездке к Ушканьим островам. При этом никакой скидки мне изначально не предложили — пришлось самому напоминать. Более того, мне предложили отменить оплату на Трипстере и рассчитаться на месте, что показалось странным и вызвало недоверие, поэтому я отказался.

Позже, напомню что это уже вечер (а вставать нужно было в 6:45 утра), позвонила руководитель представительницы компании и заявила, что и этот тур переполнен, и нужно снова выбирать. При этом про скидку она не знала, цену озвучила без учёта предоплаты на Трипстере, начала говорить про какой-то процент, который к ним вообще не относится. Пришлось несколько раз писать и звонить, чтобы доказать, что часть уже оплачена. Было ощущение, что руководство вообще не понимает, как устроена система оплаты на площадке.

К самой поездке претензий нет: попался замечательный водитель и отличный гид, профессионалы своего дела. По моим расспросам, они не имеют отношения к самой фирме, а работают отдельно — компания лишь выступает посредником. Байкал, конечно, невероятно красивый, впечатления от природы потрясающие. Но вот организация тура со стороны фирмы оставила очень неприятное впечатление.

Итог: Байкал — чудо, гид и водитель — супер, но фирму-посредника я не рекомендую. Лучше поискать альтернативные варианты с более надёжной организацией.

Мария
Мария
Ответ организатора:
Здравствуйте.

Благодарим вас за обратную связь! Нам очень жаль, что у Вас не получилось посетить выбранную изначально экскурсию.

Поясняем: тур к Богине
читать дальше

Янжиме не состоялся по причине отмены основной группой туристов поездки поздно вечером, поэтому в срочном порядке менеджер (работавший на испытательном сроке) пытался предложить вам другие варианты, которые были в планах на этот день. Так как эта ситуация происходила в вечернее время у менеджера не было полной информации о наполняемости других экскурсий, из-за чего произошла второй раз замена экскурсии. Так как менеджер-стажер, он донес вам некорректную информацию по оплате через сайт и руководителю передал неполную картину происходящего. Проведена беседа с менеджером по недопущению подобных ситуаций.

Мы ценим ваше мнение и стремимся предоставлять качественные услуги. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!

С
Светлана
15 июл 2025
Чудесные виды, экскурсия на целый день, но оно того стоит

