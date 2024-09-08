Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Бурятия славится своими священными местами, и одно из самых мощных - Баргузинский дацан.
Путешествие начнется с Улан-Удэ, по пути вы увидите песчаные берега Байкала, узнаете о природе и эндемиках озера, о читать дальше
буддизме и шаманизме, а также о первопроходцах в Баргузине.
В Баргузинском дацане вас ждет встреча с ликом богини Янжимы, которая дарует бездетным парам детей, а одиноким сердцам - любовь. В этом месте появляются силы и исполняются мечты.
Комфортабельная поездка на Toyota Voxy, с остановками у реки Хаим, священного места шаманов Хильмэн Хушуун и других значимых точек маршрута
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🚗 Комфортабельное путешествие
🌊 Виды на Байкал
🙏 Священные места
📜 Истории и легенды
💫 Исполнение желаний
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Что можно увидеть
Баргузинский дацан
Река Хаим
Валун Черепаха
Хильмэн Хушуун
Полуостров Святой Нос
Описание экскурсии
Хаим
По дороге я расскажу о людях, которые населяли Бурятию, о вере и традициях. Вы увидите красивые пейзажи, величественные горы, старинные села. А первую остановку сделаем у реки Хаим — здесь вы узнаете историю этого места.
Валун Черепаха
Самое глубокое озеро в мире, самый крупный резервуар пресной воды на Земле, одно из семи чудес России. Конечно, всё это Байкал. Вы не только услышите его историю и легенды, но и увидите священное море.
Врата в Баргузинскую долину
Следующая остановка — Хильмэн Хушуун, святое место шаманов. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на Баргузинский залив и единственный полуостров Святой Нос. По традиции вы сделаете подношение и угостите бурхана, хозяина местности.
Баргузинский дацан
Вы увидите, как совершают круг очищения гороо, практику даяния — избавляющую от алчности — и практику простирания против гордыни. А если захотите — и сами примете в них участие. И конечно, мы посетим лик богини Янжимы, дарующей бездетным парам детей, а одиноким сердцам — любовь.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Toyota Voxy
Время в пути до первой локации — около 2 часов
Дополнительно оплачивается питание (возьмите с собой наличные)
С собой нужно будет взять подношения — я подробно напишу об этом после бронирования
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туяна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Здравствуйте, дорогие гости Бурятии! Меня зовут Туяна. Я профессиональный гид-экскурсовод, аккредитована, работаю с 2011 г. Расскажу факты, истории, легенды и покажу яркие, топовые локации, места силы на Байкале, в Бурятии и Монголии. Провожу экскурсии на минивэне Тойота Вокси на 6-7 мест. Экскурсии проведу я или мои коллеги по команде. Ждём вас в гости и до встречи на берегу Байкала!