Бурятия славится своими священными местами, и одно из самых мощных - Баргузинский дацан.Путешествие начнется с Улан-Удэ, по пути вы увидите песчаные берега Байкала, узнаете о природе и эндемиках озера, о

буддизме и шаманизме, а также о первопроходцах в Баргузине. В Баргузинском дацане вас ждет встреча с ликом богини Янжимы, которая дарует бездетным парам детей, а одиноким сердцам - любовь. В этом месте появляются силы и исполняются мечты. Комфортабельная поездка на Toyota Voxy, с остановками у реки Хаим, священного места шаманов Хильмэн Хушуун и других значимых точек маршрута

Описание экскурсии

Хаим

По дороге я расскажу о людях, которые населяли Бурятию, о вере и традициях. Вы увидите красивые пейзажи, величественные горы, старинные села. А первую остановку сделаем у реки Хаим — здесь вы узнаете историю этого места.

Валун Черепаха

Самое глубокое озеро в мире, самый крупный резервуар пресной воды на Земле, одно из семи чудес России. Конечно, всё это Байкал. Вы не только услышите его историю и легенды, но и увидите священное море.

Врата в Баргузинскую долину

Следующая остановка — Хильмэн Хушуун, святое место шаманов. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на Баргузинский залив и единственный полуостров Святой Нос. По традиции вы сделаете подношение и угостите бурхана, хозяина местности.

Баргузинский дацан

Вы увидите, как совершают круг очищения гороо, практику даяния — избавляющую от алчности — и практику простирания против гордыни. А если захотите — и сами примете в них участие. И конечно, мы посетим лик богини Янжимы, дарующей бездетным парам детей, а одиноким сердцам — любовь.

Организационные детали