Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме

Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Бурятия славится своими священными местами, и одно из самых мощных - Баргузинский дацан.

Путешествие начнется с Улан-Удэ, по пути вы увидите песчаные берега Байкала, узнаете о природе и эндемиках озера, о
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буддизме и шаманизме, а также о первопроходцах в Баргузине.

В Баргузинском дацане вас ждет встреча с ликом богини Янжимы, которая дарует бездетным парам детей, а одиноким сердцам - любовь. В этом месте появляются силы и исполняются мечты.

Комфортабельная поездка на Toyota Voxy, с остановками у реки Хаим, священного места шаманов Хильмэн Хушуун и других значимых точек маршрута

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🌊 Виды на Байкал
  • 🙏 Священные места
  • 📜 Истории и легенды
  • 💫 Исполнение желаний
    • Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
    Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
    Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
    Ближайшие даты:
    Время начала: 06:30

    Что можно увидеть

  • Баргузинский дацан
  • Река Хаим
  • Валун Черепаха
  • Хильмэн Хушуун
  • Полуостров Святой Нос

    • Описание экскурсии

    Хаим

    По дороге я расскажу о людях, которые населяли Бурятию, о вере и традициях. Вы увидите красивые пейзажи, величественные горы, старинные села. А первую остановку сделаем у реки Хаим — здесь вы узнаете историю этого места.

    Валун Черепаха

    Самое глубокое озеро в мире, самый крупный резервуар пресной воды на Земле, одно из семи чудес России. Конечно, всё это Байкал. Вы не только услышите его историю и легенды, но и увидите священное море.

    Врата в Баргузинскую долину

    Следующая остановка — Хильмэн Хушуун, святое место шаманов. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на Баргузинский залив и единственный полуостров Святой Нос. По традиции вы сделаете подношение и угостите бурхана, хозяина местности.

    Баргузинский дацан

    Вы увидите, как совершают круг очищения гороо, практику даяния — избавляющую от алчности — и практику простирания против гордыни. А если захотите — и сами примете в них участие. И конечно, мы посетим лик богини Янжимы, дарующей бездетным парам детей, а одиноким сердцам — любовь.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на комфортабельном Toyota Voxy
    • Время в пути до первой локации — около 2 часов
    • Дополнительно оплачивается питание (возьмите с собой наличные)
    • С собой нужно будет взять подношения — я подробно напишу об этом после бронирования

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У места вашего проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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