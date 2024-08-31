Экскурсии в Улан-Удэ весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Улан-Удэ, цены от 7 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Иволгинский дацан и священные места древней долины
На машине
66 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
«Внимание: при проведении экскурсии в период, когда лежит снег (осень-зима-весна), в зависимости от снежного покрова заезд на ставку Чингисхана не всегда возможен»
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
На машине
27 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
«Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь волн, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому узорами»
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
На машине
10 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выбор
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
«Он напоминает черепаху с вытянутой шеей — говорят, в весеннее полнолуние она оживает»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Очень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятный человек!!! Маршрут составлен очень грамотно! Всем рекомендую Анастасию, как гида!!!
    Очень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятныйОчень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятныйОчень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятныйОчень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятный
  • Н
    Никита
    29 августа 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Все было отлично,рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Прекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которой день пролетел как один миг! Спасибо огромное!
    Прекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которойПрекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которойПрекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которой
  • В
    Виктория
    23 августа 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Сегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! Хотим благодарить нашего гида Ларису за интересные, незабываемые рассказы. Еще раз огромное спасибо за отличную поездку!
    Сегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! ХотимСегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! Хотим
  • Ж
    Жанна
    21 августа 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Отличная экскурсия для знакомства с Бурятией. Анастасия очень доступно рассказала об учении Будды, влиянии шаманизма и православия. То,что надо для "непосвящённых". Природа шикарная, вода в источниках вкусная.
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Экскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелись в теплых источниках в Горячинске и попробовали фирменное кофе с кедровыми орешками. Огромное спасибо гиду Ларисе за незабываемую экскурсию!
    Экскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелисьЭкскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелисьЭкскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелисьЭкскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелисьЭкскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелисьЭкскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелисьЭкскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелись
  • Л
    Людмила
    15 августа 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Незабываемые впечатления от посещения бухты. Повезло, что было очень тёплая вода в Байкале. Вволю накупались. Интересно было посетить маяк в Турку.
  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Ездили на экскурсию "Свидание с Байкалом" с Сергеем. Он знает массу полезных сведений о всех местах, которые мы проезжали, заботился
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    всю дорогу, чтобы нам было интересно и комфортно. Мы посетили по дороге на Байкал женский монастырь, остановились полюбоваться на горную речку, съели вкусные буузы, а потом проехали вдоль берега Байкала с остановками. Последняя была в Горячинске, где есть городской пляж и где нам удалось даже поплавать в Байкале (t около 19-20 С)! Природа на протяжении всего нашего путешествия была прекрасна.

  • О
    Ольга
    5 июля 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Большое спасибо Татьяне и Туяне за прекрасный насыщенный день на Байкале. Татьяна очень внимательный гид, который искренне заботится о своих
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    гостях и очень много знает о родном крае. Масса положительных впечатлений - тут и купание в горячем источнике, и красивая дорога по холмам, и возможность познакомиться с Байкалом без толп. Хочется вернуться

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Весенние»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иволгинский дацан и священные места древней долины
  2. Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
  3. Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в сентябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 7 900 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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