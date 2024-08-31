7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
«Внимание: при проведении экскурсии в период, когда лежит снег (осень-зима-весна), в зависимости от снежного покрова заезд на ставку Чингисхана не всегда возможен»
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
«Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь волн, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому узорами»
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выборУникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
«Он напоминает черепаху с вытянутой шеей — говорят, в весеннее полнолуние она оживает»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 августа 2024Очень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятный человек!!! Маршрут составлен очень грамотно! Всем рекомендую Анастасию, как гида!!!
- ННикита29 августа 2024Все было отлично,рекомендую!
- ЕЕлена28 августа 2024Прекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которой день пролетел как один миг! Спасибо огромное!
- ВВиктория23 августа 2024Сегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! Хотим благодарить нашего гида Ларису за интересные, незабываемые рассказы. Еще раз огромное спасибо за отличную поездку!
- ЖЖанна21 августа 2024Отличная экскурсия для знакомства с Бурятией. Анастасия очень доступно рассказала об учении Будды, влиянии шаманизма и православия. То,что надо для "непосвящённых". Природа шикарная, вода в источниках вкусная.
- ЕЕлена16 августа 2024Экскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелись в теплых источниках в Горячинске и попробовали фирменное кофе с кедровыми орешками. Огромное спасибо гиду Ларисе за незабываемую экскурсию!
- ЛЛюдмила15 августа 2024Незабываемые впечатления от посещения бухты. Повезло, что было очень тёплая вода в Байкале. Вволю накупались. Интересно было посетить маяк в Турку.
- ЕЕлена28 июля 2024Ездили на экскурсию "Свидание с Байкалом" с Сергеем. Он знает массу полезных сведений о всех местах, которые мы проезжали, заботился
- ООльга5 июля 2024Большое спасибо Татьяне и Туяне за прекрасный насыщенный день на Байкале. Татьяна очень внимательный гид, который искренне заботится о своих
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Весенние»
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