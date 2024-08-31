Е Екатерина Иволгинский дацан и священные места древней долины Очень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятный человек!!! Маршрут составлен очень грамотно! Всем рекомендую Анастасию, как гида!!!

Н Никита Иволгинский дацан и священные места древней долины Все было отлично,рекомендую!

Е Елена Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ Прекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которой день пролетел как один миг! Спасибо огромное!

В Виктория Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта Сегодня посетили тур «Необычный Байкал» и остались оочень довольными😍Незабываемое время! Эмоциональный взрыв от красоты природы! Хотим благодарить нашего гида Ларису за интересные, незабываемые рассказы. Еще раз огромное спасибо за отличную поездку!

Ж Жанна Иволгинский дацан и священные места древней долины Отличная экскурсия для знакомства с Бурятией. Анастасия очень доступно рассказала об учении Будды, влиянии шаманизма и православия. То,что надо для "непосвящённых". Природа шикарная, вода в источниках вкусная.

Е Елена Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта Экскурсия на 100 баллов!!! Понравился маяк,скала Черепаха,купание в Безымянной бухте в Байкале! И в завершении погрелись в теплых источниках в Горячинске и попробовали фирменное кофе с кедровыми орешками. Огромное спасибо гиду Ларисе за незабываемую экскурсию!

Л Людмила Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта Незабываемые впечатления от посещения бухты. Повезло, что было очень тёплая вода в Байкале. Вволю накупались. Интересно было посетить маяк в Турку.

Е Елена Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ читать дальше всю дорогу, чтобы нам было интересно и комфортно. Мы посетили по дороге на Байкал женский монастырь, остановились полюбоваться на горную речку, съели вкусные буузы, а потом проехали вдоль берега Байкала с остановками. Последняя была в Горячинске, где есть городской пляж и где нам удалось даже поплавать в Байкале (t около 19-20 С)! Природа на протяжении всего нашего путешествия была прекрасна. Ездили на экскурсию "Свидание с Байкалом" с Сергеем. Он знает массу полезных сведений о всех местах, которые мы проезжали, заботился