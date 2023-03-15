Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии

Открыть чистое, духовное, невероятно красивое место в Баргузинской долине и попросить о сокровенном

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Янжима — покровительница материнства, искусства, творчества, мудрости и одна из самых почитаемых богинь в буддизме. Скалистая гора Улзы-хаан издревле считалась сакральной. А когда здесь обнаружили лик Янжимы, построили новый дацан, куда теперь приезжают со всей России.

Буддистом для этого быть необязательно — здесь черпают силы, вдохновение и обретают чувство умиротворения представители разных культур. И я буду рад стать вашим проводником в этом особенном путешествии.
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
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Описание

Что вас ожидает

Увлекательный путь в Баргузинскую долину

Рано утром мы отправимся из Улан-Удэ во дворец богини Янжимы — дорога займёт примерно 5-6 часов. По пути я расскажу, как заселялся Байкал, какие народы проживали на его берегах, какие священные места находятся на территории Республики и как коренные жители проводят свои традиционные обряды. Мы поговорим о буддизме и истории его распространения в России. Также вы узнаете об особом сакральном статусе Баргузинской долины и откроете много других интересных фактов о природе и истории края. И всё это время вас будут сопровождать бесподобные пейзажи восточной части Байкала.

Ритуалы и обряды в священном буддистском месте

Преодолев расстояние в 300 с лишним километров, мы окажемся в лоне чудесной природы, где живут покой и умиротворение. Я проведу для вас экскурсию по территории дацана, а после вы сможете посетить ламу-астролога, заказать молебен, совершить обряд обхода «гороо» и провести все необходимые ритуалы, исходя из запросов, с которыми вы сюда приедете. Далее пройдём по экологической тропе до священного лика богини Янжимы и проведём обряд подношения.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на 6-местном автомобиле Nissan Serena и полное сопровождение гида
  • Выезд из Улан-Удэ в 06:00, прибытие в 21:00
  • Дополнительные расходы: обед, пожертвование дацану, буддийская атрибутика
  • О том, что нужно взять с собой для ритуалов, я расскажу в переписке

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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