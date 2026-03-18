Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
Индивидуальная экскурсия в Дворец богини Янжимы - это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям и культуре Бурятии. Во время путешествия из Улан-Удэ вы узнаете о буддизме, его истории и распространении читать дальшеуменьшить
в России.
Вас ждет посещение дацана, где можно будет совершить обряды и ритуалы, а также консультация с ламой-астрологом.
Прогулка по экологической тропе приведет к священному лику Янжимы, где каждый сможет провести обряд подношения.
В стоимость включен трансфер и сопровождение гида, а также полное погружение в атмосферу этого волшебного места.
Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и наполненной глубоким смыслом для каждого путешественника
🗣 Интересные рассказы о буддизме и истории региона
🚗 Комфортный трансфер с гидом
🌿 Прогулка по экологической тропе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние и осенние месяцы лучше всего подходят для поездки к дворцу богини Янжимы. В это время можно насладиться красотой природы и комфортной погодой для прогулок и ритуалов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец богини Янжимы
Дацан
Скалистая гора Улзы-хаан
Описание экскурсии
Увлекательный путь в Баргузинскую долину
Рано утром мы отправимся из Улан-Удэ во дворец богини Янжимы — дорога займёт примерно 5-6 часов. По пути я расскажу, как заселялся Байкал, какие народы проживали на его берегах, какие священные места находятся на территории Республики и как коренные жители проводят свои традиционные обряды. Мы поговорим о буддизме и истории его распространения в России. Также вы узнаете об особом сакральном статусе Баргузинской долины и откроете много других интересных фактов о природе и истории края. И всё это время вас будут сопровождать бесподобные пейзажи восточной части Байкала.
Ритуалы и обряды в священном буддистском месте
Преодолев расстояние в 300 с лишним километров, мы окажемся в лоне чудесной природы, где живут покой и умиротворение. Я проведу для вас экскурсию по территории дацана, а после вы сможете посетить ламу-астролога, заказать молебен, совершить обряд обхода «гороо» и провести все необходимые ритуалы, исходя из запросов, с которыми вы сюда приедете. Далее пройдём по экологической тропе до священного лика богини Янжимы и проведём обряд подношения.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на 6-местном автомобиле Nissan Serena и полное сопровождение гида
Выезд из Улан-Удэ в 06:00, прибытие в 21:00
Дополнительные расходы: обед, пожертвование дацану, буддийская атрибутика
О том, что нужно взять с собой для ритуалов, я расскажу в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алдар — ваш гид в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алдар. Я по образованию биолог (орнитолог). Аккредитованный гид по Иволгинскому дацану. Увлекаюсь рыбалкой, неоднократный победитель республиканских соревнований по зимней рыбалке. Буду рад стать проводником в вашем путешествии! читать дальшеуменьшить
Влюблён в свой город и республику, смогу вдохновить и вас, доступно подав самую интересную информацию о крае. Моя цель — сделать путешествие максимально комфортным для вас и подарить яркие впечатления. Для этого при составлении маршрута учитываю ваши пожелания. Провожу экскурсии на личном 6-местном автомобиле Nissan Serena. Жду вас на своих маршрутах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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3
–
2
–
1
–
Елена
Спасибо большое за глубокое погружение в историю Бурятии, буддизма и, конечно, Байкала. Получили эмоций и впечатлений от экскурсии намного больше, чем ожидали (а мы ожидали довольно много😅). Было очень интересно и познавательно. Надеемся в будущем вернуться и в Бурятию, и к Алдару на другие экскурсии) Отдельное спасибо за красивые фотографии)
Алдар
Ответ организатора:
Илья и Елена! Скажу одно, приезжайте к Богине Янжиме еще раз, но уже в супружеском браке и не одни😉
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Анастасия
Данную экскурсию посетили 04 октября с гидом Алдаром, благодаря ему наше путешествие было одно из лучших, так как он мастер своего дела и хороший человек! Все было по лучшему сценарию, мы многое узнали и увидели за один день! Рекомендую эту экскурсию и гида!
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Дина
все очень понравилось! К Янжиме я собиралась несколько лет, и оно того однозначно стоило! по пути заехали посмотреть на пока что еще прозрачный лед Байкала - непередаваемо! Алдар- отличный гид и рассказчик, внимательный, деликатный. спасибо большое, мы вернемся еще!
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А
Айса
В Бурятию приехали на один день, посмотрели больше, чем планировали) Алдар отличный гид, очень многое рассказал про буддизм и про свой родной край, хотя я сама буддистка. Очень понравилась поездка, масса читать дальшеуменьшить
впечатлений, восторг от увиденного. Приедем еще, но на более долгий срок)) будем обращаться только к Алдару)) очень заботливый гид, комфортно было с ним, на любой вопрос или просьбу всегда найдет решение. спасибо большое за поездку)
+2
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Юлия
Чудесная экскурсия! Алдару огромное спасибо! Очень интересно, деликатно, терпеливо открыл для нас красоту буддизма, природы, людей ❤️
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А
Айслу
Экскурсия была интересной, погода ясная, дорога удачная. Рекомендуем посетить Дворец богини Янжимы.
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