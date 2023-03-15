Янжима — покровительница материнства, искусства, творчества, мудрости и одна из самых почитаемых богинь в буддизме. Скалистая гора Улзы-хаан издревле считалась сакральной. А когда здесь обнаружили лик Янжимы, построили новый дацан, куда теперь приезжают со всей России. Буддистом для этого быть необязательно — здесь черпают силы, вдохновение и обретают чувство умиротворения представители разных культур. И я буду рад стать вашим проводником в этом особенном путешествии.

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Описание

Что вас ожидает

Увлекательный путь в Баргузинскую долину

Рано утром мы отправимся из Улан-Удэ во дворец богини Янжимы — дорога займёт примерно 5-6 часов. По пути я расскажу, как заселялся Байкал, какие народы проживали на его берегах, какие священные места находятся на территории Республики и как коренные жители проводят свои традиционные обряды. Мы поговорим о буддизме и истории его распространения в России. Также вы узнаете об особом сакральном статусе Баргузинской долины и откроете много других интересных фактов о природе и истории края. И всё это время вас будут сопровождать бесподобные пейзажи восточной части Байкала.

Ритуалы и обряды в священном буддистском месте

Преодолев расстояние в 300 с лишним километров, мы окажемся в лоне чудесной природы, где живут покой и умиротворение. Я проведу для вас экскурсию по территории дацана, а после вы сможете посетить ламу-астролога, заказать молебен, совершить обряд обхода «гороо» и провести все необходимые ритуалы, исходя из запросов, с которыми вы сюда приедете. Далее пройдём по экологической тропе до священного лика богини Янжимы и проведём обряд подношения.

Организационные детали