Летние и осенние месяцы лучше всего подходят для поездки к дворцу богини Янжимы. В это время можно насладиться красотой природы и комфортной погодой для прогулок и ритуалов.

Индивидуальная экскурсия в Дворец богини Янжимы - это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям и культуре Бурятии. Во время путешествия из Улан-Удэ вы узнаете о буддизме, его истории и распространении

в России. Вас ждет посещение дацана, где можно будет совершить обряды и ритуалы, а также консультация с ламой-астрологом. Прогулка по экологической тропе приведет к священному лику Янжимы, где каждый сможет провести обряд подношения. В стоимость включен трансфер и сопровождение гида, а также полное погружение в атмосферу этого волшебного места. Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и наполненной глубоким смыслом для каждого путешественника

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

Увлекательный путь в Баргузинскую долину

Рано утром мы отправимся из Улан-Удэ во дворец богини Янжимы — дорога займёт примерно 5-6 часов. По пути я расскажу, как заселялся Байкал, какие народы проживали на его берегах, какие священные места находятся на территории Республики и как коренные жители проводят свои традиционные обряды. Мы поговорим о буддизме и истории его распространения в России. Также вы узнаете об особом сакральном статусе Баргузинской долины и откроете много других интересных фактов о природе и истории края. И всё это время вас будут сопровождать бесподобные пейзажи восточной части Байкала.

Ритуалы и обряды в священном буддистском месте

Преодолев расстояние в 300 с лишним километров, мы окажемся в лоне чудесной природы, где живут покой и умиротворение. Я проведу для вас экскурсию по территории дацана, а после вы сможете посетить ламу-астролога, заказать молебен, совершить обряд обхода «гороо» и провести все необходимые ритуалы, исходя из запросов, с которыми вы сюда приедете. Далее пройдём по экологической тропе до священного лика богини Янжимы и проведём обряд подношения.

Организационные детали