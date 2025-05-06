Групповая
до 20 чел.
Из Улан-Удэ - к волшебной богине Янжиме
Увидеть главную святыню Бурятии и попросить о сокровенном
Начало: На улице Ербанова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 мая в 09:00
6700 ₽ за человека
Водная прогулка
Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников
Насладитесь природой Забайкальского парка, наблюдая за нерпами и исследуя мраморные пляжи. Погрузитесь в атмосферу уюта и спокойствия на Байкале
Начало: В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите...
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
25 мая в 07:00
26 мая в 07:00
16 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Семь чудес Чивыркуйского залива
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Чивыркуйскому заливу и насладитесь уникальными пейзажами Байкала, купанием в термах и наблюдением за дикой природой
Начало: По вашему адресу в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
25 мая в 08:30
26 мая в 08:30
13 500 ₽ за человека
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