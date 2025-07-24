Путешествие к лику танцующей богини Янжимы - это уникальная возможность для тех, кто мечтает о детях. Экскурсия проходит в живописной Баргузинской долине, где облик богини вдохновляет посетителей. По дороге вы

увидите сёла и величественные хребты Бурятии. Участникам рекомендуется удобная обувь и одежда на случай дождя. Также стоит предусмотреть наличные для покупок, так как возможны отключения света и отсутствие связи. Это путешествие укрепит ваше желание и вдохновит на новые свершения

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь. В это время года Баргузинская долина особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и прогулок на свежем воздухе.

Сейчас июль — это идеальное время.