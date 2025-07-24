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К лику танцующей богини Янжимы

Индивидуальная поездка к Янжиме - шанс для мечтающих о детях. Откройте красоту Бурятии и вдохновитесь на пути к мечте
Путешествие к лику танцующей богини Янжимы - это уникальная возможность для тех, кто мечтает о детях. Экскурсия проходит в живописной Баргузинской долине, где облик богини вдохновляет посетителей. По дороге вы
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увидите сёла и величественные хребты Бурятии. Участникам рекомендуется удобная обувь и одежда на случай дождя.

Также стоит предусмотреть наличные для покупок, так как возможны отключения света и отсутствие связи. Это путешествие укрепит ваше желание и вдохновит на новые свершения

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность посетить Янжиму
  • 👶 Поддержка для мечтающих о детях
  • 🌄 Живописные виды Баргузинской долины
  • 🏞️ Величественные хребты Бурятии
  • 🛍️ Возможность приобрести сувениры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь. В это время года Баргузинская долина особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и прогулок на свежем воздухе.
Сейчас июль — это идеальное время.
К лику танцующей богини Янжимы
К лику танцующей богини Янжимы
К лику танцующей богини Янжимы
Ближайшие даты:
31
июл3
авг4
авг5
авг7
авг9
авг10
авг
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Баргузинская долина
  • Баргузинский хребет

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Если вы мечтаете иметь детей, то первое, что вам посоветуют в Бурятии, — это побывать у Янжимы. У подножья Баргузинского хребта в живописной Баргузинской долине проявился её облик. С тех пор к ней течёт поток всех, кто мечтает о детях, вдохновении и красноречии. Вдохновляем поездкой. Важная информация:
  • Нужна удобная обувь, одежда на случай дождя, ветра.
  • Предусмотрите наличные для мелких покупок и сувениров: случаются отключение света, отсутствие связи.

Ежедневно, старт из Улан-Удэ в 06:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хребет Улан-Бургасы
  • Перевал Пыхта
  • Сретенский женский монастырь в селе Батурино
  • Река Хаим
  • Байкальская гавань в селе Турка
  • Бухта Черепаха на оз. Байкал
  • Посёлок Усть-Баргузин
  • Забайкальский национальный парк
  • Баргузинский залив
  • Баргузинский хребет
  • Самое красивое село России: Ярикто
  • Баргузинская долина
  • Село Улюн
  • Баргузинский буддийский храм - дацан
  • Святыня: самопроявившийся лик Янжимы
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание (примерно 350-400 руб. за обед)
Место начала и завершения?
Площадь Советов, фонтан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, старт из Улан-Удэ в 06:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Нужна удобная обувь
  • Одежда на случай дождя
  • Ветра. Предусмотрите наличные для мелких покупок и сувениров: случаются отключение света
  • Отсутствие связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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