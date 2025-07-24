Путешествие к лику танцующей богини Янжимы - это уникальная возможность для тех, кто мечтает о детях. Экскурсия проходит в живописной Баргузинской долине, где облик богини вдохновляет посетителей. По дороге вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность посетить Янжиму
- 👶 Поддержка для мечтающих о детях
- 🌄 Живописные виды Баргузинской долины
- 🏞️ Величественные хребты Бурятии
- 🛍️ Возможность приобрести сувениры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь. В это время года Баргузинская долина особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и прогулок на свежем воздухе.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Баргузинская долина
- Баргузинский хребет
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Если вы мечтаете иметь детей, то первое, что вам посоветуют в Бурятии, — это побывать у Янжимы. У подножья Баргузинского хребта в живописной Баргузинской долине проявился её облик. С тех пор к ней течёт поток всех, кто мечтает о детях, вдохновении и красноречии. Вдохновляем поездкой. Важная информация:
- Нужна удобная обувь, одежда на случай дождя, ветра.
- Предусмотрите наличные для мелких покупок и сувениров: случаются отключение света, отсутствие связи.
Ежедневно, старт из Улан-Удэ в 06:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хребет Улан-Бургасы
- Перевал Пыхта
- Сретенский женский монастырь в селе Батурино
- Река Хаим
- Байкальская гавань в селе Турка
- Бухта Черепаха на оз. Байкал
- Посёлок Усть-Баргузин
- Забайкальский национальный парк
- Баргузинский залив
- Баргузинский хребет
- Самое красивое село России: Ярикто
- Баргузинская долина
- Село Улюн
- Баргузинский буддийский храм - дацан
- Святыня: самопроявившийся лик Янжимы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание (примерно 350-400 руб. за обед)
Место начала и завершения?
Площадь Советов, фонтан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, старт из Улан-Удэ в 06:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Нужна удобная обувь
- Одежда на случай дождя
- Ветра. Предусмотрите наличные для мелких покупок и сувениров: случаются отключение света
- Отсутствие связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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