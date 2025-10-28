Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Иволгинский дацан, главный центр буддизма в России, и ставку Чингисхана на Тапхарском плато. Путешествие позволит узнать о школах буддизма, традициях монахов и священных ритуалах.
Участники смогут прикоснуться к святыням, посетить буддийские храмы и насладиться панорамными видами долины.
Опытный гид, проживший в монастыре, поделится знаниями и откроет тайны, которые обычно остаются скрытыми
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный взгляд на буддизм
- 🕌 Посещение Иволгинского дацана
- 🗺️ Панорамы Тапхарского плато
- 📚 Истории и традиции монахов
- 🙏 Прикосновение к святыням
Что можно увидеть
- Чойра дуган
- Буддийский университет «Даши Чойнхорлин»
- Буддийские ступы
- Оранжерея дерева Бодхи
- Маани дуган
- Храм Зелёной Тары
- Сахюусан дуган
- Согчен дуган
- Жуд дуган
- Сагаалха Согчен дуган
- Дворец Хамбо-ламы Итигэлова
- Ставка Чингисхана на Тапхарском плато
Описание экскурсии
Мы совершим священный круговой обход «Гороо» по территории Иволгинского дацана — главного центра буддизма в России. Вы увидите:
- Чойра дуган — первый храм, с которого началась история дацана
- Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» — единственный в России ВУЗ, где дают традиционное буддийское образование
- Буддийские ступы — священные сооружения
- Оранжерею дерева Бодхи
- Маани дуган — храм Будды Сострадания
- Храм Зелёной Тары — покровительницы женского начала
- Сахюусан дуган — храм гневных защитников буддизма
- Согчен дуган — соборный храм, ранее главный в дацане
- Жуд дуган — храм, связанный с тантрическим направлением в буддизме
- Сагаалха Согчен дуган — новый главный храм Иволгинского дацана
- Дворец Хамбо-ламы Итигэлова — место, где покоится его тело
- Ставку Чингисхана на Тапхарском плато — бурятский «язык тролля» с панорамой долины
Вы узнаете:
- Какие школы и направления существуют в буддизме и чем они отличаются
- Почему монахи бреют головы, носят бордовые одежды и жёлтые шапки
- Зачем на алтаре стоят чаши с чёрным чаем и даже водкой
А если повезёт — попадёте на хурал (службу), где можно увидеть, как ламы проводят молебны.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Note
- Время в пути до первой локации — 40 минут
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Итигэлова — 300 ₽ за чел., хадаки (жертвенные ленты) — 100 ₽ за чел., обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Улан-Удэ
Меня зовут Сергей и я буддист, родился в Улан-Удэ, закончил Буддийский университет при Иволгинском дацане и являюсь дипломированным Ламой. Очень хорошо разбираюсь в буддизме, буддийской философии, дацанской жизни и терминологии. Я стараюсь делать свои экскурсии душевными, не нагружая сухими фактами и историческими датами, где-то с юмором, где-то и откровенно)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 окт 2025
5 августа 2025 нам посчастливилось посетить Иволгинский дацан с гидом Сергеем.
Мы получили не только потрясающую экскурсию, но и возможность пообщаться с ламой, узнать о жизни послушников, обучающихся в Буддистском университете.
Сын,
Мы получили не только потрясающую экскурсию, но и возможность пообщаться с ламой, узнать о жизни послушников, обучающихся в Буддистском университете.
Сын,
Анна
22 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Чувствуется, что Сергей глубоко в материале, ему самому интересно рассказать о бурятском буддизме, но он делает это ненавязчиво, даже деликатно. Но при этом так, чтобы не самая простая информация действительно усвоилась и запомнилась. Экскурсию однозначно рекомендую!
Евгений
22 авг 2025
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Сергею за очень интересное изложение, за подробности о внутренних правилах дацана, за погружение в мир Буддистской философии и за личную заинтересованность! Очень интересно когда экскурсию проводит
Елена
1 авг 2025
Очень интересная экскурсия, автор отлично владеет материалом и смог адаптировать его для людей, не имеющих глубоких знаний о буддизме.
