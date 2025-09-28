Лиля проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан

Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
Бурятия богата местами силы, и нам предстоит отправиться в одно из самых мощных и сакральных - Баргузинский дацан.

За два дня вы влюбитесь в кристальный воздух и таежные леса, позанимаетесь йогой,
читать дальшеуменьшить

наслаждаясь закатом над морем Сибири. Приобщитесь к ритуалам Баргузинского дацана и попросите о сокровенном у богини мудрости Янжимы.

В первый день экскурсии вы проедете около 250 км от Улан-Удэ до местечка Максимиха на берегу Байкала, любуясь сибирскими ландшафтами. Посетите Сретенский женский монастырь и примете участие в шаманском ритуале. Вечером вас ждут йога с видом на байкальский закат и сытный ужин.

На второй день вы отправитесь к Баргузинскому дацану, где поучаствуете в службе и ритуалах, почувствуете особую энергетику этого места.

Узнаете историю дацана и увидите лик богини Янжимы, дарующей бездетным парам детей, а одиноким сердцам - любовь. После обеда вас ждет обратная дорога в Улан-Удэ

5
16 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи Байкала
  • 🧘‍♂️ Йога на закате
  • 🕉️ Участие в ритуалах Баргузинского дацана
  • 🙏 Встреча с духовными практиками
  • 🌲 Прогулки по таежным лесам
  • 🛕 Посещение древних монастырей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Возможность расширить программу

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для двухдневной экскурсии в Баргузинский дацан - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа Байкала особенно красива. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, однако стоит учитывать возможные прохладные вечера. В остальные месяцы, несмотря на холод и снег, экскурсия остаётся доступной, но требует более тщательной подготовки и тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан

Что можно увидеть

  • Баргузинский дацан
  • Сретенский женский монастырь
  • Священная гора с ликом богини Янжимы

Описание экскурсии

День 1. Закат на берегу Байкала

Сегодня мы проедем около 250 км от Улан-Удэ до местечка Максимиха на берегу Байкала. По дороге будем любоваться сибирскими ландшафтами, потоками горных рек, покатыми валунами и безлюдными песчаными пляжами до самого горизонта. Заедем в Сретенский женский монастырь, один из древнейших православных храмов на территории Бурятии. А после совершим шаманский ритуал почитания духов местности. Вечером вас ждут йога с видом на потрясающий байкальский закат и сытный ужин (возможны и вегетарианские блюда).

День 2. Лик Богини Янжимы в Баргузинском дацане

С рассветом мы продолжим путь и вскоре достигнем главной цели — Баргузинского дацана. Вы поучаствуете в службе и ритуалах дацана и несомненно почувствуете особую энергетику этого места — дающую силу, успокаивающую, очищающую. Я поделюсь историей дацана, разрушенного и вновь восстановленного, расскажу о Бурятском Нострадамусе, настоятеле Соодой-лама, который по преданиям мог левитировать. А после мы отправимся к священной горе, где в 2000-х проявился лик богини мудрости Янжимы (или Сарасвати), дарующей бездетным парам долгожданных детей, а одиноким сердцам — любовь. После обеда нас ждет обратная дорога в Улан-Уде, всего же за этот день мы преодолеем 500 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • За 2 дня мы проедем около 720 км
  • С собой можно взять подношение Богине: игрушку (для бездетных пар), ремень (для одиноких женщин), сладости (для других просьб)
  • При желании программу можно расширить еще на один день, чтобы посетить Сувинскую Саксонию (Сибирский Стоунхендж), научиться готовить национальные блюда в бурятской юрте и побывать на первой сибирской солеварне.

Дополнительные расходы:

  • Проживание — 6000 руб. за номер для 1-3 человек в гостевом доме или 10 000 рублей в глэмпинге
  • Питание — около 3000 руб. /чел.
  • Посещение этноцентра — 2000 руб. /чел..
  • Транспортный сбор — 10 000 за поездку
  • Общая стоимость поездки для двоих будет около 50 000

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля
Лиля — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3001 туриста
Я была офисным сотрудником в Москве. Взяла отпуск, посетила 40+ стран и все жилые континенты, совершила кругосветное путешествие, выжила на атолле без пресной воды. Собрала команду гидов в родной Бурятии.
читать дальшеуменьшить

Психолог, йога-инструктор. Валерий — мой отец, начинающий шаман, юморист и доброжелательный местный житель. Проводники по местам силы. О нас говорят: «Сказать, что это была одна из самых лучших моих экскурсий — не сказать ничего!» Дарим тепло, а не скучные факты. Погружаем в Бурятию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
О
Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили все что могли охватить. Лиля очень интересный рассказчик, узнали о Бурятии много фактов и
читать дальшеуменьшить

легенд Не скучно, познавательно. Посетили два дацана, пообщались с ламами. Практически искупались в горячих источниках. Прокатились на катере к нерпам. Отведали местной кухни. Погода была замечательной. Детям очень понравилось у Надежды Феликсовны! Много от нее узнали о традициях и жизни бурят. Буузы у нее вообще сказочные! Очень рекомендую экскурсию! И огромное спасибо водителю Андрею за нашу поездку, было очень комфортно и безопасно:) Всем рекомендую!

Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили
Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили
Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили
Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили
Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили
Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили
Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили
Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Эта поездка была великолепной!
Обязательно вернемся зимой 🩵💙
Эта поездка была великолепной!
Эта поездка была великолепной!
Эта поездка была великолепной!
Эта поездка была великолепной!
Эта поездка была великолепной!
Эта поездка была великолепной!
Эта поездка была великолепной!
Эта поездка была великолепной!+2
Эта поездка была великолепной!
Эта поездка была великолепной!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Мы поехали на Байкал в конце мая-начале июня, межсезонье, уже нет знаменитого байкальского льда, но еще не купаются. И для наших целей
читать дальшеуменьшить

выбор времени оказался отличным. Мало людей, шикарное побережье, ты и Байкал, ты и степь, ты и горы… Немного людей и в дацанах, много тишины, можно спокойно медитировать, посидеть в храме почти одному. Попали и к ламе, и к шаману, погуляли по степям, местам силы, видели байкальские закаты, сами чуть пошаманили, с нашим гидом Валерием иначе было невозможно), да и в окружении этой могучей природной красоты понимаешь, что да, во всем живет дух, все живое, даже камни.
Очень впечатлили многокилометровые песчаные (есть и каменистые) пляжи. Когда решали с какой стороны ехать (Иркутсткой или Улан-Удэ), по информации в интернете сложилось впечатление, что со стороны Бурятии Байкал труднодоступен, нет подходов, инфраструктуры, все едут в Листвянку, на Ольхон. Да, от Улан -Удэ далековато (впрочем до Листвянки от Иркутска так же), но бурятское побережье Байкала - это километры песка, съездов с дороги очень много, прекрасная природа по дороге, много зелени, кедров, сосен, в начале июня повсюду цвел багульник, очень красиво. В общем, если загорать\купаться, то точно бурятская сторона. Лучше уехать подальше, за Горячинск, в Максимиху, Усть-Баргузин.
Ехать лучше на подольше, т. к. из-за разницы во времени в 5 часов первые дни ходишь в полутумане.
Расстояния большие, поэтому лучше с проводником, это экономия времени, и из всех съездов к Байкалу он выберет наилучшие.
Мы хотели познакомиться с Байкалом, бурятской культурой, буддизмом и шаманизмом. Наш гид Валерий с нами намучался, п. ч. мы постоянно отклонялись от плана,хотелось и туда, и сюда. Огромная благодарность ему за терпение, комфортные переезды, организацию быта, чувство юмора, интересные рассказы, и даже крылатые фразы, которые мы за ним позаписывали)
Из инсайтов Байкал - это будущий океан.
Мы все время молчим, но нас никто не слышит.
Жить надо проще (вроде и знаешь, но надо постоянно напоминать).
Есть такой вид человека: человек-рыбак, он сутками ловит рыбу.
Житиё в красоте не гарантирует счастья.
Язычник - тот, кто любит природу.
Ты будешь помогать миру и всем живым существам.
И т. д. и т. д. … в общем вот так и становятся рыбаками. Ом Мани Падме Хум. Внимать звукам мира в начале июня на бурятской стороне Байкала самое то.

Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"+2
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали в Баргузинской долине, дугане с ликом Богини Янжимы, нацианальном парке, ознакомились с культурой и бытом бурят в бурятской семье. Можно писать много и много еще. Все рекомендации по размещению и само размещение было на высоте. Я обязательно приеду ещё раз. И очень благодарна Лиле!
Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали
Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали
Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали
Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали
Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали
Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали
Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали
Вам был полезен этот отзыв?
О
Несмотря на то, что я путешествую очень много, отзывы пишу редко, в данном случает не могу остаться равнодушной))) когда ты выбираешь экскурсии из далека и планируешь свой отдых, списываешься на
читать дальшеуменьшить

просторах интернета,полагаться на русский авось совсем не хочется))очень многое зависит от организации, программы, самого гида,места выбранного проживания и я очень благодарна Лиле за то, что все было на все 110%. Поэтому всем рекомендую, так как с этой командой мы любуемся Байкалом уже 2ой год подряд. Первый раз я посетила Байкал в 2021, в 2022 году я прилетела уже с супругом, который еще посещал Иволгинский дацан и местную округу, просто был в восторге. Я заваливала Лилю вопросами, чтобы было комфортно всем, и все было учтено. Это был незабываемое путешествие. Программу мы выбирали под себя, смотрели то что хотели именно мы, наш гид провез нас по всем самым красивейшим,заповедным уголкам озера. Если вас мучают сомнения можно ли доверять свой отдых в эти руки-однозначно можно и нужно, вы точно не пожалеете!!!

Несмотря на то, что я путешествую очень много, отзывы пишу редко, в данном случает не могу
Несмотря на то, что я путешествую очень много, отзывы пишу редко, в данном случает не могу
Несмотря на то, что я путешествую очень много, отзывы пишу редко, в данном случает не могу
Вам был полезен этот отзыв?
Отдыхали в мае 2024 г.
Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание. Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!
Отдыхали в мае 2024 г.
Отдыхали в мае 2024 г.
Отдыхали в мае 2024 г.
Отдыхали в мае 2024 г.
Отдыхали в мае 2024 г.
Отдыхали в мае 2024 г.
Отдыхали в мае 2024 г.
Отдыхали в мае 2024 г.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие экскурсии на «Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан»

В Иволгинский дацан - место силы и покоя
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
В Иволгинский дацан - место силы и покоя
Погружение в буддийскую традицию без спешки. Посетите храмы, дворцы и музеи, узнайте об истории и ритуалах Иволгинского дацана
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
На машине
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:30
13 авг в 06:30
от 35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
На машине
10 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 39 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на священную землю богини Янжимы
На машине
12 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Из Улан-Удэ - на священную землю богини Янжимы
Увидеть сакральное буддистское место и испытать на себе чудеса животворящей Баргузинской долины
Начало: На Театральной площади
Расписание: в среду, четверг и субботу в 08:00
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
11 919 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Удэ
от 25 000 ₽ за экскурсию