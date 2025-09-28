Лиля проводит ещё 2 экскурсии

За два дня вы влюбитесь в кристальный воздух и таежные леса, позанимаетесь йогой,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи Байкала
- 🧘♂️ Йога на закате
- 🕉️ Участие в ритуалах Баргузинского дацана
- 🙏 Встреча с духовными практиками
- 🌲 Прогулки по таежным лесам
- 🛕 Посещение древних монастырей
- 👨👩👧👦 Возможность расширить программу
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Баргузинский дацан
- Сретенский женский монастырь
- Священная гора с ликом богини Янжимы
Описание экскурсии
День 1. Закат на берегу Байкала
Сегодня мы проедем около 250 км от Улан-Удэ до местечка Максимиха на берегу Байкала. По дороге будем любоваться сибирскими ландшафтами, потоками горных рек, покатыми валунами и безлюдными песчаными пляжами до самого горизонта. Заедем в Сретенский женский монастырь, один из древнейших православных храмов на территории Бурятии. А после совершим шаманский ритуал почитания духов местности. Вечером вас ждут йога с видом на потрясающий байкальский закат и сытный ужин (возможны и вегетарианские блюда).
День 2. Лик Богини Янжимы в Баргузинском дацане
С рассветом мы продолжим путь и вскоре достигнем главной цели — Баргузинского дацана. Вы поучаствуете в службе и ритуалах дацана и несомненно почувствуете особую энергетику этого места — дающую силу, успокаивающую, очищающую. Я поделюсь историей дацана, разрушенного и вновь восстановленного, расскажу о Бурятском Нострадамусе, настоятеле Соодой-лама, который по преданиям мог левитировать. А после мы отправимся к священной горе, где в 2000-х проявился лик богини мудрости Янжимы (или Сарасвати), дарующей бездетным парам долгожданных детей, а одиноким сердцам — любовь. После обеда нас ждет обратная дорога в Улан-Уде, всего же за этот день мы преодолеем 500 км.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- За 2 дня мы проедем около 720 км
- С собой можно взять подношение Богине: игрушку (для бездетных пар), ремень (для одиноких женщин), сладости (для других просьб)
- При желании программу можно расширить еще на один день, чтобы посетить Сувинскую Саксонию (Сибирский Стоунхендж), научиться готовить национальные блюда в бурятской юрте и побывать на первой сибирской солеварне.
Дополнительные расходы:
- Проживание — 6000 руб. за номер для 1-3 человек в гостевом доме или 10 000 рублей в глэмпинге
- Питание — около 3000 руб. /чел.
- Посещение этноцентра — 2000 руб. /чел..
- Транспортный сбор — 10 000 за поездку
- Общая стоимость поездки для двоих будет около 50 000
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Обязательно вернемся зимой 🩵💙
Мы поехали на Байкал в конце мая-начале июня, межсезонье, уже нет знаменитого байкальского льда, но еще не купаются. И для наших целей
Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание. Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!