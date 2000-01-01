Лиля проводит ещё 2 экскурсии

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Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан

Переночевать на берегу Байкала, увидеть лик богини Янжимы и посетить священное место буддистов

Лиля
Лиля – представитель из Улан-Удэ
Бурятия богата местами силы, и нам предстоит отправиться в одно из самых мощных и сакральных — Баргузинский дацан.

За два дня вы влюбитесь ❤️ в кристальный воздух и таежные леса, позанимаетесь йогой, наслаждаясь закатом над морем Сибири.

Приобщитесь к ритуалам Баргузинского дацана и попросите о сокровенном у богини мудрости Янжимы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 12 500 ₽ за экскурсию

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Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан

Что вас ожидает

День 1. Закат на берегу Байкала
Сегодня мы проедем около 250 км от Улан-Удэ до местечка Максимиха на берегу Байкала. По дороге будем любоваться сибирскими ландшафтами, потоками горных рек, покатыми валунами и безлюдными песчаными пляжами до самого горизонта. Заедем в Сретенский женский монастырь, один из древнейших православных храмов на территории Бурятии. А после совершим шаманский ритуал почитания духов местности. Вечером вас ждут йога с видом на потрясающий байкальский закат и сытный ужин (возможны и вегетарианские блюда).

День 2. Лик Богини Янжимы в Баргузинском дацане
С рассветом мы продолжим путь и вскоре достигнем главной цели — Баргузинского дацана. Вы поучаствуете в службе и ритуалах дацана и несомненно почувствуете особую энергетику этого места — дающую силу, успокаивающую, очищающую. Я поделюсь историей 📖 дацана, разрушенного и вновь восстановленного, расскажу о Бурятском Нострадамусе, настоятеле Соодой-лама, который по преданиям мог левитировать. А после мы отправимся к священной горе, где в 2000-х проявился лик богини мудрости Янжимы (или Сарасвати), дарующей бездетным парам долгожданных детей, а одиноким сердцам — любовь. После обеда нас ждет обратная дорога в Улан-Уде, всего же за этот день мы преодолеем 500 км.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: размещение в гостинице, трансфер, питание. Затраты на группу до 5 человек — около 22000 т. р. (точная сумма зависит от типа размещения и количества участников).
  • С собой можно взять подношение Богине: игрушку (для бездетных пар), ремень (для одиноких женщин), сладости (для других просьб)
  • При желании программу можно расширить еще на один день, чтобы посетить Сувинскую Саксонию (Сибирский Стоунхедж), научиться готовить национальные блюда в бурятской юрте и побывать на первой сибирской солеварне.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиля
Лиля
Почему со мной? Я родилась и выросла в Бурятии, но мне повезло — удалось путешествовать. Я была на всех континентах, 3, 5 года делала кругосветку, а совместно с мужем мы посетили 140 стран =) Из этого времени 50 дней я была погружена в молчаливую медитацию и еще несколько месяцев изучала Учение. Я хорошо знаю, каково быть туристом, и о чем важно рассказать, чтобы впечатления от путешествия были насыщенными, запоминающимися и полезными! Экскурсии провожу с обученными мною гидами.
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