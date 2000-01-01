Лиля проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

День 1. Закат на берегу Байкала

Сегодня мы проедем около 250 км от Улан-Удэ до местечка Максимиха на берегу Байкала. По дороге будем любоваться сибирскими ландшафтами, потоками горных рек, покатыми валунами и безлюдными песчаными пляжами до самого горизонта. Заедем в Сретенский женский монастырь, один из древнейших православных храмов на территории Бурятии. А после совершим шаманский ритуал почитания духов местности. Вечером вас ждут йога с видом на потрясающий байкальский закат и сытный ужин (возможны и вегетарианские блюда).

День 2. Лик Богини Янжимы в Баргузинском дацане

С рассветом мы продолжим путь и вскоре достигнем главной цели — Баргузинского дацана. Вы поучаствуете в службе и ритуалах дацана и несомненно почувствуете особую энергетику этого места — дающую силу, успокаивающую, очищающую. Я поделюсь историей 📖 дацана, разрушенного и вновь восстановленного, расскажу о Бурятском Нострадамусе, настоятеле Соодой-лама, который по преданиям мог левитировать. А после мы отправимся к священной горе, где в 2000-х проявился лик богини мудрости Янжимы (или Сарасвати), дарующей бездетным парам долгожданных детей, а одиноким сердцам — любовь. После обеда нас ждет обратная дорога в Улан-Уде, всего же за этот день мы преодолеем 500 км.

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